Acht Ausflugsideen für Euren Sommer-Samstag in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Die Schönherrfabrik in der Schönherrstraße in Chemnitz feiert in diesem Jahr das 30. Jubiläum seit der Privatisierung. Am heutigen Samstag gibt's von 15 bis 24 Uhr Livemusik, Tanz, Kunst und Kultur, einen Designmarkt, eine Lasershow und mehr.

Am morgigen Sonntag von 10 bis 17 Uhr ist das Studio W.M. mit vor Ort, es steigt ein Showkochen und Ihr könnt Euch die Zeit bei Tanz, Zauberei, Spiel und Spaß vertreiben.

Der Eintritt ist frei.