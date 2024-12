Acht Ausflugstipps für den letzten Samstag im Jahr

Chemnitz - Es ist der letzte Samstag in diesem Jahr und auch da gibt es noch einmal viel in Chemnitz und Umgebung zu erleben.

Chemnitz - Abba, Depeche Mode, Snap, Backstreet Boys, Snoop Dogg (53), Katy Perry (40), Dua Lipa oder Purple Disco Machine und andere: "Simply all the Best - Die Original Videoclip-Disko" mixt Videoclips verschiedener Jahrzehnte und Genres. Performt wird die Videomix-Show von VJ Dirk Duske.

Los geht’s um 21 Uhr im Kraftverkehr Chemnitz (Fraunhoferstraße 60). Der Eintritt kostet ab 20 Euro.