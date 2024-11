Acht Ausflugstipps für Euren November-Samstag in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Am heutigen Samstag noch nichts vor? Wir haben wieder acht abwechslungsreiche Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung für Euch!

Chemnitz - "Stunt it! Das Freestyle Event mit Lukas Knopf & Friends" feiert am heutigen Samstag in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) seine Premiere. Weltspitze-Sportler Lukas Knopf (27) präsentiert auf einem spektakulären Parcours sein großartiges Repertoire und waghalsige Stunts und das erstmalig in einer eigenen Show.

Auch Freestyle Motocross-, Quad FMX-, Trial Freestyle- und BMX Flatland-Sportler zeigen ihr Können auf mindestens zwei Rädern. Im Foyer können Kinder und Jugendliche u. a. auch ihr Können auf Testtrails ausprobieren.

Der Eintritt kostet ab 47 Euro.