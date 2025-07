Endlich Sonntag! Diese acht Ausflugstipps warten auf Euch

Chemnitz - Wie wäre es mit einem Sonntagsausflug zu einem kleinen Flohmarkt beim Weltecho oder aufs Lavendelblütenfest? Dies und noch vieles mehr könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung erleben.

Am Sonntagabend läuft auf dem Theaterplatz "Voilà, Papa! - Der fast perfekte Schwiegersohn": eine Komödie über Psychoanalytiker Dr. Olivier Béranger (Christian Clavier), dessen Klient, Damien Leroy (Baptiste Lecaplain) plötzlich zu seinem "perfekten Schwiegersohn" wird.

Chemnitz - Am Freitag starteten die Chemnitzer Filmnächte nach einer zweijährigen Pause und bieten Euch bis Ende August wieder ein musikalisches und filmreiches Programm.

Um 11 Uhr geht's los. Zur Stärkung gibt es auch eine Limo oder einen Kaffee mit einem Stück Kuchen an der Hofbar.

Bei dem kleinen Flohmarkt findet Ihr an den Ständen viele schöne Sachen, die möglicherweise bei anderen im Keller verstaubten, aber bei Euch wieder zu Nutzen kommen können.

Chemnitz - Das Weltecho (Annaberger Straße 24) öffnet am Sonntag seinen Hof für den "Markt der schönen Dinge".

Um 20 Uhr folgt "Der Herr der Ringe & Der Hobbit - Das Konzert" mit einer Reise in die Welt von J. R. R. Tolkien (1892-1973).

Um 16 Uhr erwartet Euch bei "The Magical Music of Harry Potter" ein musikalisches Best-of aus allen acht Filmen und dem Theaterwerk.

Chemnitz - Im Schlosshof vom Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) dreht sich am Sonntag alles um die Filmmusik.

Boote, Brücken, Bilder von Spuren, Zuständen und Entwicklungen sind Motive, die in der multimedialen künstlerischen Umsetzung in Form von Objekten, Skulpturen, Installationen, Bildern, Videos und Performances eine Rolle spielen werden.

Leisnig - Kasjopaja, Bauchredner Jürgen Hanke, Madame Butterfly, die Fiddle Folk Family und weitere Künstler laden Euch am Sonntag ab 11 Uhr zu einem Tag voller Genuss, Kultur und Lebensfreude ins Kloster Buch bei Leisnig (Klosterbuch 1) ein.

Zwickau - Im Zwickauer Erlebnisgarten in Planitz (Cainsdorfer Straße) wird am Sonntag von 13 bis 18 Uhr das Lavendelblütenfest gefeiert: mit buntem Markttreiben ganz im Sinne der Gesunderhaltung von Körper, Geist und Seele, Kulinarischem und Musik. Das Lavendelmeer steht noch in voller Blüte.

Der Eintritt ist frei.