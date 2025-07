"Begehungen" in der Kulturhauptstadt: So gut kommt das Kunstfestival bei den Besuchern an

Chemnitz - Seit Freitag verwandelt sich das ehemalige HKW Nord in Chemnitz in einen Ort der Kunst: Das Festival "Begehungen" hat dort seine Zelte aufgeschlagen und zieht bereits am Eröffnungswochenende zahlreiche Besucher an. Die Kombination aus eindrucksvoller Industriearchitektur und internationaler Kunst begeistert.