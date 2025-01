Acht Ausflugstipps rund um die Kulturhauptstadt

Chemnitz - Neben der Eröffnungsfeier der Kulturhauptstadt in Chemnitz gibt es am heutigen Samstag noch vieles weitere zu erleben.

Chemnitz - Um 14 Uhr geht das große Spektakel in Chemnitz heute los. Dabei gibt es unter anderem ein buntes musikalisches Programm auf drei Bühnen in der Innenstadt.

Chemnitz - Im Chemnitzer Kabarett (An der Markthalle 1-3) erwartet Euch mit "Einfach mal Heizung an" ein lustiges Stück zu den Themen Klimakriese, Kreig und explodierende Preise.

Am morgigen Sonntag findet am Abend ein besonderes Highlight statt. Beim "GlückAufLeuchten" erwartet Euch eine bunte Mischung aus Musik, Geschichte und Lichtshow zur Erinnerung an die Bergbaugeschichte im Revier. Los geht's um 16 Uhr.

Oelsnitz/Erzgebirge - An diesem Wochenende eröffnet die neue Dauerausstellung "KohleWelt" in Oelsnitz. Begebt Euch auf eine spannende und unterhaltsame Entdeckungsreise durch die Geschichte des sächsischen Steinekohlenbergbaus.

Marienberg - Bei den "Cashbags" verkörpert Künstler Robert Tyson (55) Musiklegende Johnny Cash (1932-2003). Für ihre aktuelle Show "A Tour called Love" orientieren sich die Musiker erneut an Konzertshows von ihrem Vorbild und liefern originalgetreu alle Klassiker von "I Walk the Line", über "Ring of Fire" und "Jackson" bis hin zu "Hurt" in einer zweistündigen Liveshow ab.

Überzeugt Euch um 20 Uhr in der Stadthalle Marienberg (Walter-Mehnert-Straße 3). Karten gibt es ab 42,50 Euro.