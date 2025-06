Sieben Ausflugsziele für Euren sonnigen Sonntag

Chemnitz - Im Rahmen des Kosmos Festivals findet an der Gondelteichstation am Schlossteich von 14 bis 17 Uhr ein Plattenpicknick statt. Bringt dazu gerne Euren eigenen Picknickkorb mit Langspielplatten, Essen und Trinken mit. Auch der Imbiss von der Gondelstation am Schlossteich kann genutzt werden.

Döbeln - Auch am Sonntag gibt es beim Döbelner Stadtfest bis in die Abendstunde ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Neben verschiedenen Live-Konzerten unter anderem von Postbeats findet auch ein Kinderflohmarkt auf dem Niedermarkt, Ballonkunst der Extraklasse, Straßenmusik mit dem Duo Bastschuh und vielem mehr statt.

Raschau - Die Freiwillige Feuerwehr in Raschau feiert auf dem Festgelände am Sportplatz an der B101 in Raschau ihr 150-jähriges Jubiläum.

Am Sonntag findet um 10 Uhr noch ein Blaulichtgottesdienst und ab 14 Uhr ein großer Festumzug statt. Dabei werden etwa 30 historische und moderne Fahrzeuge gezeigt. Los geht's am Penny-Markt.

TAG24 wünscht Euch einen hitzigen Sonntag!