Sieben spannende Ausflugstipps für Euren Pfingstmontag

Chemnitz - Schon ist das lange Wochenende fast vorbei. Dies ist aber kein Grund, um Trübsal zu blasen. Natürlich gibt es auch an Pfingstmontag in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Chemnitz - Im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) erwartet Euch um 16 Uhr mit "An der Arche um acht" ein Schmugglerabenteuer mit drei Pinguinen. Sie stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Die Sintflut soll kommen, und auf der Arche Noah ist nur für zwei von jeder Spezies Platz. Doch sie haben einen Plan.

Chemnitz - Auch am Pfingstmontag kann in Chemnitz wieder getrödelt werden. Flohmarkt-Freunde finden am Chemnitz Center (Ringstraße 17) wieder viele Sammelartikel, Trödel, Antiquitäten und Kunsthandwerk.

Der Trödelmarkt geht von 8 bis 16 Uhr.