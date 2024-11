Acht Ausflugsziele für Groß und Klein in Chemnitz

Chemnitz - Im Chemnitzer Kraftverkehr (Fraunhoferstraße) findet am heutigen Abend wieder ein besonderer Boxkampf statt. Nach eineinhalb Jahren will Boxer Tom Dzemski (27) als Sieger aus dem Ring gehen. Sein Gegner: der Berliner Nick Hannig (38).

Chemnitz - IC Falkenberg schreibt und singt und spielt Klavier. Dabei kann er mittlerweile auf über 30 Jahre Bühnenpräsenz und 20 Alben zurückblicken. All dies sowie große Themen und eine feste Meinung zum Weltgeschehen hat er bei seinem heutigen Besuch in Chemnitz im Gepäck.

Lengenfeld - Bevor im Freizeitpark Plohn in Lengenfeld (Rodewischer Straße 21) am Sonntag die Saison endet, steht am heutigen Samstag noch mal eine Familien-Halloweenparty an.

Der Park hat dabei bis 20 Uhr geöffnet und zieht allerlei schaurige Gestalten an. Bis 22 Uhr sorgen außerdem "Live-Erschrecker" in der "Zone 22" für einen Extra-Gruselfaktor.

Der Eintritt kostet ab 37 Euro, ermäßigt ab 30 Uhr. Mit "Zone 22" 45 beziehungsweise 36 Euro fürs Kombiticket, ohne Parkbesuch 16 beziehungsweise 9 Euro.