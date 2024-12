Acht fantastische Ausflugstipps zum zweiten Advent

Auch am zweiten Advent stehen die Veranstaltungen in Chemnitz und Umgebung ganz unter dem Stern der Weihnacht.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Auch am zweiten Advent stehen die Veranstaltungen ganz unter dem Stern der Weihnacht. Diese acht Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung bringen Euch bestimmt in Weihnachtsstimmung.

Grünaer Weihnachtsmarkt

Chemnitz - Traditionell findet am zweiten Adventswochenende in Grüna ebenfalls ein Weihnachtsmarkt statt. Zahlreiche Händler und Grünaer Vereine begrüßen Euch im Folklorehof (Pleißaer Straße 18). Neben einem kleinen weihnachtlichen Bühnenprogramm erwartet Euch auch der Weihnachtsmann. Genießt die besonders schöne Adventsstimmung von 14 bis 18 Uhr.

Im Folklorehof erwartet Euch ein zauberhafter Weihnachtsmarkt. © Kristin Schmidt

Dschungelbuch

Chemnitz - Das Theater Liberi präsentiert um 15 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) seine Version vom "Dschungelbuch". Mogli und seine tierischen Freunde nehmen das Publikum mit auf eine abenteuerliche Reise voller Musicalhits, Spannung und Humor. Es gibt zum Beispiel eine groovende Affenbande, Shir Khan als König des Rock 'n' Roll und ein funkiges Finale. Die Karten kosten ab 25 Euro.

Die beliebte Geschichte vom "Dschungelbuch". © Theater Liberi

Chemnitzer Weihnachtssingen

Chemnitz - Am heutigen Adventssonntag gibt es in Chemnitz gleich zwei Möglichkeiten, in einer großen Gruppe gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Zum einen findet um 15 Uhr auf dem Markt das Weihnachtssingen mit dem Kammerchor Chemnitz statt. Zum anderen lädt auch das Milchhäuschen (Schlossteichstraße 20) um 16.30 Uhr zum gemeinsamen Singen von 25 Lieblings-Weihnachtsliedern ein.

Fröhliches gemeinsames Weihnachtssingen gibt es gleich zweimal in Chemnitz. (Symbolbild) © 123RF/deagreez

Advent im Küchwald

Chemnitz - Bei der Parkeisenbahn Chemnitz (Küchwaldring 24) wird es ebenfalls weihnachtlich-gemütlich. Von 13 bis 17 Uhr dreht die Bahn ihre Runden, während das Bahnhofsgelände in den Duft von Stollen, Glühwein und Dampflok-Rauch gehüllt ist. Eine Rundfahrt kostet ab 3 Euro, für Kinder ab 2 Euro.

Hohoho! Auch bei der Parkeisenbahn wird es weihnachtlich. © Maik Börner

Weihnachtsmärchen

Chemnitz - Ein Fischer und seine Frau leben in einer ärmlichen Hütte. Als eines Tages ein sprechender Zauberfisch an seiner Angel hängt, lässt er ihn auf dessen Bitten hin wieder frei. Der Fisch gewährt dem Mann einen Wunsch, aber seine Frau ist nicht leicht zufriedenzustellen. Das Schlosstheater Augustusburg spielt um 16 Uhr das Märchen "Vom Fischer und seiner Frau". Der Eintritt kostet 10 Euro, für Kinder 5 Euro.

Auch im Schlosstheater Augustusburg erwartet Euch ein Weihnachtsmärchen. © Schlosstheater

Märchenumzug

Schwarzenberg - Der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg gehört zu den beliebtesten im Erzgebirge. Ein besonderes Highlight ist auch der Märchenumzug am zweiten Adventssonntag. Um 14.30 Uhr startet der Umzug am Bahnhof und führt über den Bahnhofsberg hinauf durch die Altstadt. Mit dabei sind zahlreiche Kinder aus den Schwarzenberger Kindergärten und ihre Erzieher. Wer nur den Weihnachtsmarkt besuchen möchte, kann dies von 11 bis 20 Uhr tun.

Er gehört zu den Highlights vom Schwarzenberger Weihnachtsmarkt: der Märchenumzug. © Uwe Meinhold

Schlossweihnacht

Zwickau - Im Schloss Osterstein (Schlossgrabenweg 1) erwartet Euch ein Weihnachtsmarkt, der mit einer besonderen Gemütlichkeit, Kinderfreundlichkeit und eindrucksvoller Lichtatmosphäre glänzt. Es gibt auch in diesem Jahr wieder viele kostenfreie Attraktionen, so wie die Rodelbahn, ein Kinderkarussell, das Märchenkino, Stockbrotbraten am Lagerfeuer und vieles mehr. Die Schlossweihnacht hat von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

Auch im Schloss Osterstein könnt Ihr einen Weihnachtsmarkt besuchen. © Ralph Kunz

Advent in den Höfen