Acht spannende Ausflugstipps für Groß und Klein

Der Winter kommt! Kein Grund sich Zuhause zu verschanzen. Wir haben acht Gründe in Chemnitz und Umgebung, die Euch nach draußen locken.

Von Sarah Fuchs

Eisdisco

Chemnitz - Im Jutta-Müller-Eissportzentrum (Wittgensdorfer Straße 2A) erwarten Euch heiße Beats, coole Lichteffekte und jede Menge Spaß auf dem Eis. Nach dem großen Erfolg bei der letzten Eisdisco geht's am Samstagabend endlich wieder los. Die Türen öffnen sich um 19 Uhr. Das Mindestalter liegt bei 14 Uhr. Der Eintritt kostet 6,50 Euro. Tickets können vorab online oder vor Ort an der Abendkasse gekauft werden.

Schlittschuhlaufen zu coolen Lichtern und guter Musik könnt Ihr bei der Eisdisco. (Symbolbild) © 123rf/wanlopn

Spiele zu Kinderbüchern und Comics

Chemnitz - Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags, der unter dem Motto "Vorlesen spricht Deine Sprache" steht, findet Ihr an diesem Wochenende im Deutschen SPIELEmusuem (Neefestraße 78a) Spiele zu alten und neuen Kinderbüchern sowie Comics. Zudem wird am Samstag und am Sonntag um 15 Uhr eine Geschichte vorgelesen. Das Museum hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Im SPIELEmusuem kann auch wieder nach Herzenslust gespielt werden. © Kristin Schmidt

Weihnachtsbasteln

Chemnitz - Noch eine Woche, dann beginnt die Adventszeit. Höchste Eisenbahn also, sich der Weihnachtsdeko und möglichen Geschenken zu widmen. Der Förderverein Botanischer Garten Chemnitz lädt am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr zum Weihnachtsbasteln in die Leipziger Straße 147 ein. Wer mag, bemalt dort kleine Bausätze und Weihnachtsrohlinge. Zu zahlen sind nur die Materialkosten (zwischen 0,50 und 8 Euro).

Im Botanischen Garten Chemnitz wird es kreativ. (Symbolbild) © 123rf/ermarca

Ganz in Familie: Frau Holle

Chemnitz - Das Figurentheater Karla Wintermann präsentiert Euch im TIETZ (Moritzstraße 20) am Samstag, um 15.30 Uhr, das wunderschöne Märchen "Frau Holle". Frau Holle erzählt die Geschichte der faulen und der fleißigen Marie. Eine wunderbare Mitspielgeschichte für alle, die sich gern von Märchen verzaubern lassen. Das Stück ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 6 Euro, für Kinder 3 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist online erforderlich.

Das Figurentheater Karla Wintermann präsentiert "Frau Holle". © Figurentheater Karla Wintermann

Nights on Broadway

Chemnitz - "Night Fever" standen bereits auf zahlreichen Bühnen in ganz Europa und begeistern seit 2007 Fans der Bee Gees in vielen Ländern. Basierend auf dem legendären Konzert von 1997 "One Night only" in Las Vegas wurde die gigantische Produktion "Nights on Broadway" entwickelt. Die drei Musiker holen die Musik ihrer Vorbilder mit modernen Arrangements und einer spektakulären Licht- und Bühnenshow ins Hier und Jetzt. So auch am Samstag, um 20 Uhr, in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Tickets gibt es ab 82 Euro.

"Night Fever" bringen den Spirit und die Musik der Bee Gees nach Chemnitz. © René van der Voorden/PR

Ü30 - Ladies special

Zwickau - In der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) erwartet Euch am Samstagabend ein Ü30 Ladies Special! - eine Nacht voller Stil, Eleganz und guter Laune. Leckere Drinks, großartige Menschen und natürlich gute Musik sind garantiert. Für die Damen gibt es bis 22.30 Uhr freien Eintritt und ein Glas Prosecco aufs Haus. Einlass ist ab 21 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse ist er höher.

Best of Irish Dance

Zwickau - Die Künstlergruppe "Dance Masters - Best of Irish Dance" entführt am Sonnabend um 20 Uhr im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" (Leipziger Straße 182) in die magische Welt des traditionellen irischen Stepptanzes und lebensfroher Musik. Erzählt wird die Geschichte des irischen Stepptanzes auf musikalische und tänzerische Weise - beginnend mit dem Erscheinen der wandernden Tanzlehrer ("Dance Masters") vor rund 250 Jahren in den irischen Dörfern und Kleinstädten bis hin zum internationalen Durchbruch dank eines Gastauftrittes beim Grand Prix d'Eurovision 1994. Eintrittskarten gibt es ab 45,90 Euro.

Die "Dance Masters - Best of Irish Dance" sind am Samstag zu Gast im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" in Zwickau. © PR/Uwe Klemens

