Neun Ideen für Euren Samstag in Chemnitz und Umgebung

Das Wetter lockt wohl nicht nach draußen, dennoch haben wir neun abwechslungsreiche Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Heute noch nichts vor? Das Wetter lockt wohl nicht nach draußen, dennoch haben wir neun abwechslungsreiche Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Rallye über den Garagen-Campus

Chemnitz - Begebt Euch auf eine spielerische Entdeckungsreise von Geschichte zu Geschichte auf dem Chemnitzer Garagen-Campus (Zwickauer Straße 164)- Groß und Klein können auf dem Gelände viele spannende Dinge entdecken. Die Führungen finden um 11 und 13 Uhr statt und sind kostenfrei. Über eine Spende würden sich die Veranstalter freuen. Treffpunkt ist 15 Minuten vor Beginn direkt vor dem Garagen-Campus-Büro.

Eine spielerische Entdeckungsreise erwartet Euch auf dem Garagen-Campus. © Uwe Meinhold

Die Revival-Party

Chemnitz - Die SAX Clubzone kommt zurück nach Chemnitz und das wird richtig groß gefeiert - mit noch mehr Energie und legendärem Sound. In der ONE Discothek (Brückenstraße 17) dabei sind unterem auch Altbekannte der SAX-Clubzone: DJ Dundee, Mikka, DJ Umexxx und viele mehr. Los geht's um 22 Uhr. Tickets gibt's für 10 Euro.

Der ehemalige Club SAX feiert am 15. November im Club One eine große Revival-Party. © Sven Gleisberg

Bildungsmesse

Chemnitz - In der Messe Chemnitz stellen sich bei der Bildungsmesse der Stadt am Samstag von 9 bis 13 Uhr Chemnitzer Oberschulen und Gymnasien vor und präsentieren ihre Konzepte, Schwerpunkte und besonderen Angebote. Der Eintritt und das Parken sind kostenfrei. Für jüngere Geschwisterkinder wird eine Kinderbetreuung, unterstützt durch das berufliche Schulzentrum für Gesundheit und Sozialwesen, angeboten.



In der Messe Chemnitz präsentieren sich Chemnitzer Oberschulen und Gymnasien. (Symbolbild) © 123RF/kasto

Ü30-Party

Schneeberg - Im Kulturzentrum Schneeberg "Goldene Sonne" (Fürstenplatz 5) können alle Ü30 auf zwei Floors tanzen und feiern, bis die Füße brennen. Dabei könnt Ihr Euch auf abwechslungsreiche Beats freuen, die garantiert für jeden etwas zu bieten haben. Der Eintritt kostet 13 Euro. Los geht's um 22 Uhr.

Eine große Ü30-Party gibt's im Erzgebirge. (Symbolbild) © 123rf/veiksme

Mit alten Männern spiel' ich nicht

Freiberg - Eine Leseperformance mit Musik erwartet Euch am Samstagabend im Tivoli Freiberg. 50 Jahre Rock'n'Roll liegen hinter Bertram Engel (67), dem wohl besten Schlagzeuger Deutschlands. Seit Jahrzehnten spielt er in den Bands von Udo Lindenberg sowie Peter Maffay und schrieb für sie auch manchen Song. Aktuell präsentiert er seine Biografie "Mit alten Männern spiel' ich nicht" und plaudert dabei aus dem Nähkästchen. Natürlich darf die Musik nicht fehlen. Er setzt sich also ans Klavier und entpuppt sich zudem als exzellenter Pianist. Los geht's um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 41,50 Euro.

Betram Engel (67) spielt unter anderem in den Bands von Udo Lindenberg (79) und Peter Maffay (76). © PR/Kaenguruh Production Konzertagentur

Weihnachtsflohmarkt

Annaberg-Buchholz - Die Weihnachtszeit rückt immer näher. Habt Ihr Eure Weihnachtsdeko schon zusammen? Und was ist mit den Geschenken? Im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz (Buchholzer Straße 2) könnt Ihr am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr auf einem Erzgebirgischen Weihnachtsflohmarkt auf die Suche gehen.

Im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz findet am Samstag der Erzgebirgische Weihnachtsflohmarkt statt. (Symbolbild) © 123RF/alfazetchronicles

Märchennachmittag

Chemnitz - Im Fritz-Theater Chemnitz (Kirchhofstraße 34) ist am Samstag, um 14 Uhr, Märchennachmittag. Die Amateurgruppe spielt drei bis vier beliebte Märchen der Gebrüder Grimm wie "Frau Holle" oder "Rotkäppchen". Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt ab 5 Euro.

Im Fritz-Theater Chemnitz wird es märchenhaft. (Archivbild) © Sven Gleisberg

Maffay Show Band

Stollberg - Steven und seine Showband singen und spielen in ihrer Show so authentisch die größten Hits aus "50 Jahre Maffay on Tour", dass es kein Wunder ist, dass sie als eine der wenigen Coverbands auch mehrfach gemeinsam mit dem Star auf der Bühne musiziert haben. Am Samstag, um 20 Uhr, spielen sie im Bürgergarten Stollberg (Hohensteiner Straße 16). Eintritt: ab 21 Euro.



Die "Maffay Show Band" stand bereits mehrfach mit Peter Maffay zusammen auf einer Bühne. © PR

Großer Büchermarkt