02.09.2023 06:40 Acht Tipps für einen tollen Samstag in Chemnitz und Umgebung

Oldtimertreffen in Plauen, Tattoo-Convention in Chemnitz, Sternquell Wiesn oder noch mal Open-Air-Partys in Zwickau und Waldenburg? Am Samstag ist viel los.

Von Victoria Winkel

Schon ist wieder Wochenende und es gibt wahnsinnig viel zu erleben. Oldtimertreffen, Tattoo-Convention, Sternquell Wiesn oder lieber noch mal Open-Air-Partys? An diesem Samstag ist in Chemnitz und Umgebung für jeden Geschmack etwas dabei. Oldtimertreffen Plauen - Im Plauener Ortsteil Thiergarten sind an diesem Samstag alle Arten von Old- und Youngtimern willkommen. Auf dem Sportplatz findet das Oldtimertreffen mit Motorrädern, Autos, Treckern und Lkw statt. Dazu gibt es Musik, eine Hüpfburg und Leckeres vom Grill. Los geht es um 10 Uhr. In Plauen-Thierbach ist auf dem Sportplatz Oldtimertreffen. © 123RF/powerofflowers Modellbahn Zwickau - Die Modellbahnbörse in der Stadthalle Zwickau (Bergmannstraße 1) ist nicht nur eine Messe für Modellbahnen, sondern auch für Autos, Ü-Eier, Zubehör aller Hersteller von Z bis LGB und vieles mehr. Hier könnt Ihr kaufen, tauschen und verkaufen. Die Börse findet von 10 bis 14 Uhr statt. In der Zwickauer Stadthalle findet eine Börse für Modellbahnen, Autos und vieles mehr statt. © Maik Börner Ballonfest Chemnitz - Das Ballonfest ist ein Fest für die ganze Familie. Zum 19. Mal dreht sich im Küchwald alles um die großen und kleinen Ballons. Einer der Höhepunkte ist das Ballonglühen auf der Küchwaldwiese und das Brillantfeuerwerk. Das Programm beginnt um 13 Uhr. Das Ballonglühen gehört zu den Höhepunkten vom Ballonfest. © Ralph Kunz Familienfest und Nacht im Klein-Erzgebirge Oederan - Das Klein-Erzgebirge in Oederan (Gerichtsstraße 5) ist bekannt für seine Miniaturen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in der Region, angefangen beim Schloss Ausgustusburg bis zum bunten Chemnitzer Schornstein. An diesem Samstag wird in dem Park zudem ein Familienfest gefeiert und Ihr könnt das Klein-Erzgebirge bei Nacht erleben. Los geht es um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, Senioren/Schüler/Studierende und Ermäßigte zahlen 8 Euro und Kinder 5 Euro. Im Klein-Erzgebirge findet am heutigen Samstag ein Familienfest statt. © Uwe Meinhold Tattoo-Convention Chemnitz - Zum zweiten Mal findet die Tattoo-Convention in der Messe Chemnitz statt (Halle 2, Messeplatz 1). Das ganze Wochenende haben die Aussteller die Gelegenheit, sich und ihre Werke zu präsentieren und die Besucher können mit neuen Tattoos glücklich nach Hause gehen. Dazu gibt es noch den Tattoo Contest. Die Convention startet um 11 Uhr. Der Eintritt kostet an der Tageskasse 15 Euro. In der Messe Chemnitz ist eine Tattoo Convention. © 123RF / iakovenko Sternquell Wiesn Plauen - Die Festhalle Plauen lädt zur Wiesn ein. Auf dem Festplatz (Äußere Reichenbacher Straße 8) findet ab 11 Uhr die 2. Sternquell Wiesn statt. Süffiges Bier, leckere Schmankerln und gute Stimmung sind garantiert. Beim Musikprogramm könnt Ihr Euch auf die Fetzentaler, die Prinzenberger und verschiedene Musikvereine freuen. Der Eintritt ist frei. Die Festhalle Plauen lädt zur Sternquell Wiesn. © 123RF / viewapart Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Chemnitz - Wer wollte nicht schon immer mal bei der Feuerwehr hinter die Kulissen schauen. Beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Erfenschlag (Dr.-Karl-Wolff-Straße) habt Ihr die Gelegenheit dazu. Es gibt eine Feuerwehrausstellung, eine Spritzwand mit Kübelspritze, Fotoshooting am Feuerwehrfahrzeug, eine Hüpfburg, Bastelstraße und vieles mehr. Los geht es um 15 Uhr. Um 19 Uhr findet außerdem noch ein Lampionumzug statt. 2000er & 2010er Open Air Zwickau - Die Villa Mocc lässt auf der Area 25 (ehemalige Eisbahn, Uhdestraße 25) die 2000er und 2010er Jahre wieder aufleben. Durch die Boxen ballern die Hits von Bruno Mars, Katy Perry, Rihanna, Shakira, Justin Timberlake, 50 Cent, Eminem, Nelly, Lady Gaga und vielen mehr. An den Pulten stehen DJ Florence und DJ Jupo. Die Party startet um 20 Uhr. Karten könnt Ihr für 12 Euro online kaufen. Die 2000er und 2010er stehen im Mittelpunkt der Party auf der Area 25. © Max Patzig SummerBOOM Waldenburg - Im Waldenburger Freibad (Altenburger Straße 2) wird der Sommer verabschiedet. Bei SummerBOOM könnt Ihr Euch auf die besten Hits der 80er, 90er, 2000er und allgemein Partyhits freuen. Karten gibt es an der Abendkasse für 10 Euro. Los geht es um 20 Uhr. TAG24 wünscht viel Spaß.

Titelfoto: Maik Börner, Ralph Kunz, 123RF / iakovenko