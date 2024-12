Ausflugsfreude statt Einkaufsfrust? Das könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung erleben

Auch am vierten Adventssamstag gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder für Euch viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Weihnachten steht vor der Tür. Doch anstatt des Last-Minute-Geschenke-Shoppens wäre ein Ausflug mit den Liebsten viel schöner. Wir haben neun abwechslungsreiche Ideen in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Weihnachtszirkus

Chemnitz/Zwickau - Auch in diesem Jahr gastiert der Sachsenpalast Weihnachtszirkus wieder in Chemnitz und in Zwickau. Wenn sich dort die Manege öffnet, erwartet Euch wieder eine zauberhafte Show mit internationalen Stars aus der Zirkus-, Varieté- und Comedy-Branche. Lasst Euch die Show auch in diesem Jahr nicht entgehen. Für die Veranstaltungen am heutigen Samstag, jeweils um 15 Uhr und 19 Uhr, gibt es noch Tickets.

Hochseilnummer der Sky Angels. © Uwe Meinhold

Minigolf am Stausee Rabenstein

Chemnitz - Minigolf im Winter? Am Stausee Rabenstein ist auch in der Winterzeit ein echtes Highlight. Mit Schläger und Ball durch abwechslungsreiche Bahnen ist es ein großer Spaß für die ganze Familie. Geöffnet ist die Anlage an diesem Wochenende jeweils von 11 bis 16 Uhr.

Auch am vierten Adventswochenende könnt Ihr in Rabenstein Minigolf spielen. © Uwe Meinhold

Frank Schöbel zur Weihnachtszeit

Chemnitz - Frank Schöbel (82) gehört zu den erfolgreichsten Musikern der DDR und möchte sich auch mit 82 Jahren noch nicht von der Bühne verabschieden. Immerhin steht er auf dieser seit über 60 Jahren. Zu den großen Erfolgen zählt natürlich seine LP "Weihnachten in Familie", dessen Lieder er am heutigen Samstagabend um 20 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) präsentiert. Tickets gibt es noch ab 47,85 Euro.

Frank Schöbel (82) zu Gast in Chemnitz. © Markus Nass/PR

Adventswandern

Rochlitz - Gästeführerin Ulrike Gabriel lädt um 14 Uhr als Holla Waldfee zum Adventswandern für Familien ein. Treffpunkt ist der obere Parkplatz auf dem Rochlitzer Berg (Zufahrt über B175). Gemeinsam wird im Bergwald nach den Spuren der Natur und von Märchenfeen gesucht. Dazu gibt’s einen warmen Kräutertee und ein Andenken für die Kinder. Die Teilnahme kostet pro Familie (zwei Erwachsene und Kinder) 15 Euro. Die Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: tourulli.de/veranstaltungen/.

Adventswandern am Rochlitzer Berg. (Symbolbild) © 123RF/wirestock

Weihnachts-Musical

Zwickau - "Last Christmas Miracle" vereint um 20 Uhr in der Stadthalle Zwickau (Bergmannstraße 1) die großen Weihnachtshits in einer Musical-Produktion. Die Story spielt im vorweihnachtlichen New York und ist angelehnt an eine wahre und traurig-glückliche Begebenheit. Die Zuschauer werden durch eine aufwändige Deko, Schneemaschinen und eine Drehbühne auf einen funkelnden Weihnachtsmarkt in New York versetzt. Der Eintritt kostet ab 35,80 Euro.

Ein Musical voller Weihnachtshits erwartet Euch in Zwickau. (Symbolbild) © 123RF/dolgachov

Tour-Finale

Freiberg - Ob rockig oder Ballade, das musikalische Spektrum von Keimzeit ist breit aufgestellt. Einen Querschnitt aus 40 Jahren Bandgeschichte haben sie zwei Jahre lang auf ihrer Jubiläumstour präsentiert. Und deren Finale feiern sie um 20 Uhr im Tivoli Freiberg (Dr.-Külz-Straße 3). Natürlich dürfen dabei auch die neuen Songs vom aktuellen Album "Fiasko" nicht fehlen. Die Karten kosten ab 35 Euro.

Keimzeit beendet ihre Jubiläumstour in Freiberg. © PR / Bernd Brundert

Mittelalterlicher Adventsmarkt

Neukirchen - Der Mittelalterliche Adventsmarkt in Neukirchen/Pleiße findet auch in diesem Jahr wieder am vierten Adventssamstag ab 11 Uhr in der Kultscheune Lauterbach (Bergstraße 3) statt. Euch erwarten Keramik, Filzprodukte, Schmuck, Natur- und Biowaren. Auch für das leibliche Wohl wird mit vielen Leckereien gesorgt.

Eisbahn im Schloss Freudenstein

Freiberg - Vor der wunderbaren Kulisse vom Schloss Freudenstein könnt Ihr auch am vierten Adventswochenende Eure Runden drehen. Neben der Schlittschuhbahn erwartet Euch auch eine gemütliche Winterbar sowie ein geselliger Außenbereich. Geöffnet hat die Eisbahn von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 6,50 Euro, ermäßigt 5,50 Euro. Der Schlittschuhverleih kostet 4,50 Euro pro Paar.

Eislaufen vor einer wunderschönen Kulisse. © PR/GSM Freiberg

24. Weihnachtsausstellung der LEGO®Steine