Bauernmarkt, Frühlingsmesse & Co.: Das ist alles los in Chemnitz und Umgebung

Das Wochenende wird abwechslungsreich. In Chemnitz findet die Frühlingsmesse statt und im Kloster Buch könnt Ihr einen Bauernmarkt besuchen.

Von Victoria Winkel

Es ist Wochenende, und Ihr habt noch nichts vor? Lasst Euch von unseren Tipps inspirieren und macht Euren Samstag zum Highlight! Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende.

Bauernmarkt

Leisnig - Es ist Bauernmarkt im Kloster Buch (Klosterbuch 1). Etwa 100 Direktvermarkter und Händler bieten ihre Waren aus eigenem Anbau, Aufzucht und Herstellung an. Außerdem gibt es Händler mit handwerklichen und kunsthandwerklichen Produkten. Der Bauernmarkt beginnt um 9 Uhr. Um 13 Uhr findet eine Führung durch die Klosteranlage statt. Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

Im Kloster Buch findet an diesem Samstag ein Bauernmarkt statt. © Kristin Schmidt

Chemnitzer Frühling

Chemnitz - Die Besucher der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) können an diesem Wochenende schon einen Vorgeschmack auf den Frühling bekommen. Unzählige Pflanzen verwandeln beim 18. Chemnitzer Frühling die Halle in ein kleines Blumenparadies. Die rund 100 Aussteller haben ihre Stände Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr in den Hallen 1 und 2 geöffnet. Das Tagesticket kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro und das Familienticket 20 Euro.

In der Messe findet an diesem Wochenende der "Chemnitzer Frühling" statt. © Maik Börner

Schaustickerei

Plauen - Die Plauener Schaustickerei (Obstgartenweg 1) ist ein historische Maschinenstickerei aus dem Jahr 1902, die inzwischen zur Museumsfabrik umgestaltet wurde. Es werden alle Stickverfahren und die Herstellung von "Plauener Spitze" gezeigt. Um 11, 13 und 15 Uhr gibt es Vorführungen an einer Großstickmaschine. Das Museum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt ins Museum kostet 6 Euro, Kinder (6-16 Jahre) zahlen 3 Euro.

Tag der Instrumente

Chemnitz - Musik verbindet Menschen jeden Alters und egal welcher Kultur. Zum Tag der Instrumente können potenzielle Schüler der Musikschule Chemnitz (Gerichtsstraße 1) Instrumente kennenlernen und ausprobieren und die Lehrkräfte treffen. Der Tag der Instrumente findet von 12 bis 15 Uhr statt. Um 16 Uhr findet das Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert statt. Der Eintritt ist frei.

Beim "Tag der Instrumente" können künftige Schüler der Chemnitzer Musikschule Instrumente kennenlernen und ausprobieren. © luidmilachernetsk/123RF

Zwickauer Bücherschätze

Zwickau - Um 13 Uhr könnt Ihr hinter die Kulissen der Ratsschulbibliothek (Lessingstraße 1) blicken. Bei einer Führung bekommt Ihr einen unterhaltsamen Einblick in die über 500-jährige Geschichte der Einrichtung. Außerdem werden die wertvollsten Bestände vom 9. bis 19. Jahrhundert präsentiert. Die Teilnahme ist kostenlos.

In der Ratsschulbibliothek in Zwickau findet an diesem Samstag eine öffentliche Führung statt. © dpa-Zentralbild/dpaJan Woitas

Lebenswege im Museum

Chemnitz - Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung im Museum Gunzenhauser (Falkeplatz) stehen Künstler zwischen den Systemen, ihre Lebenswege, ihre Kontinuitäten, Brüche und Widersprüche von der Weimarer Republik über die NS-Zeit bis zu den Anfängen von Bundesrepublik und DDR. Es werden Werke von Rudolf Bergander (1909–1970), Otto Dix (1891–1969), Lea Grundig (1906–1977), Wilhelm Rudolph (1889–1982), Gustav Schaffer (1881–1937) und Martha Schrag (1870–1957) gezeigt. Bei einer Führung durch die Ausstellung lernt Ihr die wichtigsten Werke kennen und erhaltet vertiefende Inhalte. Die Führung startet um 14.30 Uhr an der Museumskasse. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Das Museum Gunzenhauser zeigt in seiner aktuellen Sonderausstellung Lebenswege von sechs verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen. © Maik Börner

Villa Mocc Klub 30

Zwickau - Ü30-Party-Zeit in Zwickau. In der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) können heute alle Junggebliebenen feiern. Es gibt Partyklassiker, 00er, 90er, 80er und Hip-Hop. Los geht's um 21 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro.

In der Zwickauer Villa Mocc wird heute eine Ü30-Party gefeiert. © 123rf/cesareferrari667

La Jungla