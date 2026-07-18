Brauereimarkt, Spiele und Trödel: Das könnt Ihr heute in Chemnitz und Umgebung erleben
Chemnitz - Ab vor die Tür mit Euch! Heute zeigt sich noch einmal die Sonne. Da solltet Ihr auf keinen Fall zu Hause bleiben. Wir haben acht abwechslungsreiche Tipps in Chemnitz und Umgebung zusammengestellt.
Brauereimarkt
Chemnitz - Noch an diesem Wochenende könnt Ihr den Brauereimarkt in der Gastromeile (Innere Klosterstraße sowie auf dem Jakobikirchplatz) bei Live-Musik nicht ein oder zwei, sondern gleich 100 Biersorten probieren. Natürlich kommt auch die Kulinarik dabei nicht zu kurz. Wenn Ihr die Augen offen haltet, entdeckt Ihr sogar das Biereis.
Am Samstag hat der Markt von 14 bis 24 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet.
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Spiele des Jahres
Chemnitz - Bereits seit 1979 werden jedes Jahr das "Spiel des Jahres", das "Kennerspiel des Jahres" und das "Kinderspiel des Jahres" gekürt.
Im Deutschen SPIELEmuseum (Neefestraß 78a) könnt Ihr nicht nur die aktuellen Preisträger spielen, sondern findet in einem eigenen Regal alle Preisträger der gesamten 47 Jahre.
Das Museum hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet.
Schall und Schaum
Chemnitz - Die Talsperre Euba in Chemnitz verwandelt sich am Samstag zur Kulisse für "Schall & Schaum". Bei dem Talsperren-Rave erwartet Euch feinste elektronische Musik, Live-Acts, Kunst, Theater, Workshops und eine Lasershow.
Der Rave geht von 14 bis 1 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Ein ganz wildes Jahr
Chemnitz - Die "wilde dreizehn" (Am Walkgraben 13) feiert am Wochenende bereits ihr einjähriges Bestehen. Deswegen wackeln am Samstag und Sonntag die Wände!
Die Eventbar verspricht eine große Sause mit 13 DJs (unter anderem The Persh, Franklin, Daniel Wunderlich und Janex) und natürlich mit wilden Special-Drinks und wildem Essen.
Los geht's um 18 Uhr.
Flohmarkt am Flugplatz
Chemnitz/Jahnsdorf - Von 11 bis 17 Uhr steigt auf dem Flugplatz Jahnsdorf (Wilhermsdorfer Straße 43) ein Antik- und Trödel-Flohmarkt. Gehandelt werden handliche, transportable Schätze, Antiquitäten und Trödel aus vergangenen Zeiten. Kurz gesagt: alles, was nichts mit Klamotten zu tun hat.
Der Eintritt ist frei.
Hot Summer Beats
Grünhain - Fans von elektronischer Musik kommen am Samstag auch im Erzgebirge auf ihre Kosten. Am Kloster Grünhain könnt Ihr auf vier Floors unter freiem Himmel tanzen, bis die Füße glühen. Neben Techno-Fans kommen auch die 90er- und 2000er-Fans auf ihre Kosten.
Bei dem Open-Air-Festival erwartet Euch hochwertige Sound- und Lichttechnik, Musik von nachmittags bis tief in die Nacht und natürlich coole Drinks.
Tickets gibt es bereits online oder an der Abendkasse für 20 Euro.
Museumsfest
Zwickau - Im August-Horch-Museum (Audistraße 7) wird am Wochenende bereits das vierte Museumsfest gefeiert. Autoliebhaber erwartet ein buntes Programm mit Fachvorträgen, Führungen und Interviews.
So entführen die "Ahnen unserer Autos" Euch am Samstag ab 10 Uhr in eine andere Zeit. Neben öffentlichen Führungen im Haus mit Anneliese Horch und durch die Sonderausstellung wird es Rundgänge auf dem ehemaligen Werksgelände geben.
Das offene Oldtimertreffen mit Fahrzeugen bis Baujahr 1986, Live-Musik am Abend und ein Benzingespräch runden den Tag ab.
Alle weiteren Informationen und das Programm für Sonntag findet Ihr auf der Seite des August-Horch-Museums.
Roland Kaiser: Warm-up-Party
Schwarzenberg - Der Kaiser (74) kommt bereits zum dritten Mal ins Erzgebirge und das wird in Schwarzenberg bereits vor Konzertbeginn gefeiert.
Zur Einstimmung auf das Konzerthighlight erwarten Euch ab 11 Uhr auf dem Markt in der Altstadt kühle Getränke, Heißes vom Grill und die passende Musik. Natürlich ist auch jeder Nicht-Konzertgänger willkommen.
Blutreserven im Sommer auf kritischem Stand: Hier könnt Ihr spenden
[Anzeige] Chemnitz - Derzeit gehen die Blutreserven des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost immer weiter zurück. Umso wichtiger sind Blutspenden. Denn Blut wird täglich benötigt - nach Unfällen, bei Operationen, Geburten oder zur Behandlung schwerer Erkrankungen.
Wenn Ihr Euch bei der Hitze zum Blutspenden entscheidet, beachtet folgende Tipps:
- Die tägliche Trinkmenge sollte auf rund drei Liter erhöht werden. Geeignet sind gekühlte, elektrolythaltige Getränke wie zum Beispiel Apfelsaftschorle.
- Vor der Blutspende sollte ausgewogen und leicht gegessen werden.
- Längere Aufenthalte und körperliche Anstrengungen in der Sonne sollten nach Möglichkeit vermieden werden.
- Auf Sport sollte am Tag der Blutspende verzichtet werden.
Eine Übersicht über die nächsten Blutspendetermine in Eurer Region findet Ihr beim Deutschen Roten Kreuz.
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Titelfoto: Bildmontage: 123rf/joseh51, 123rf/lustreart, Sven Gleisberg, Deutsche SPIELEmuseum,