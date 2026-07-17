Eubaer macht sich mit Rave für die Talsperre stark
Chemnitz - Danny Nieher (24) organisiert an der Talsperre Euba einen kostenlosen Rave - nicht nur für die Partyszene, sondern auch, um auf den Sanierungsbedarf der Talsperre Euba aufmerksam zu machen.
"Ich habe in den letzten Jahren mitbekommen, dass Veranstaltungen immer teurer werden und Clubs schließen müssen. Viele Events lassen sich kaum noch finanzieren, ohne Verluste zu machen oder hohe Eintrittspreise zu verlangen", sagt Nieher. Der Eubaer dachte sich deshalb: "Ich nehme einfach meine Anlage und stelle sie unten an die Talsperre."
Aus der spontanen Idee wurde ein großes Gemeinschaftsprojekt. Der Verein "MitSinnen" unterstützt den jungen Veranstalter, obwohl das eigene Festival in diesem Jahr pausiert. Hinzu kommen Hilfe vom Kulturkollektiv Reset e. V. sowie Fördermittel der Stadt Chemnitz. Das Ergebnis: ein kostenloses Open Air am kommenden Samstag.
Doch Nieher geht es um mehr als Musik. "Mir ist es wichtig, als Eubaer auf die Talsperre aufmerksam zu machen. Sie hat es verdient, saniert zu werden." Früher war die Talsperre ein beliebter Badesee. Heute ist das Gelände verfallen.
Selbst gebadet hat der 24-Jährige dort nie - dafür ist er zu jung. Doch die Geschichten der älteren Generation haben ihn geprägt. "Es kommen immer noch viele Menschen an die Talsperre und finden toll, was ich hier mache."
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Hardstyle, Techno und DNB an der Talsperre
Musikalisch dürfen sich die Besucher auf Hardstyle, Techno oder DNB freuen. Es legen "BassWar & Coax" und DJ Marques auf. Außerdem stehen Künstler von Z-Events hinter den Turntables, die laut Nieher "richtig Bock auf einen klassischen Rave haben". Ein weiteres Highlight ist die Lasershow um 23.45 Uhr.
Im Anschluss findet von 0 bis 1 Uhr findet eine Afterparty zum Ausklingen statt. Wer Bock hat, beim Rave zu feiern, kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Talsperre.
Mit Tram 5 geht's bis zum Gablenzplatz. Dort steigt ihr dann in den Bus 83 nach Euba/Niederwiesa ein und fahrt bis zur Haltestelle "Talsperre Euba". Ab 22.15 Uhr fährt das kostenlose "Schall und Schaum"-Shuttel stündlich zur Zentralhaltestelle zurück. Der letzte Bus fährt um 1.15 Uhr.
Alle Infos findet Ihr auch unter z-events.club/events/.
Titelfoto: Sven Gleisberg