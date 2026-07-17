Eubaer macht sich mit Rave für die Talsperre stark

Chemnitz - Danny Nieher (24) organisiert an der Talsperre Euba einen kostenlosen Rave - nicht nur für die Partyszene, sondern auch, um auf den Sanierungsbedarf der Talsperre Euba aufmerksam zu machen.

Gregor Spurmann (34, l.) und Kai Hasenmayer (43) von Digital Gear bauen die Bühnenelemente auf. © Sven Gleisberg

"Ich habe in den letzten Jahren mitbekommen, dass Veranstaltungen immer teurer werden und Clubs schließen müssen. Viele Events lassen sich kaum noch finanzieren, ohne Verluste zu machen oder hohe Eintrittspreise zu verlangen", sagt Nieher. Der Eubaer dachte sich deshalb: "Ich nehme einfach meine Anlage und stelle sie unten an die Talsperre."

Aus der spontanen Idee wurde ein großes Gemeinschaftsprojekt. Der Verein "MitSinnen" unterstützt den jungen Veranstalter, obwohl das eigene Festival in diesem Jahr pausiert. Hinzu kommen Hilfe vom Kulturkollektiv Reset e. V. sowie Fördermittel der Stadt Chemnitz. Das Ergebnis: ein kostenloses Open Air am kommenden Samstag.

Doch Nieher geht es um mehr als Musik. "Mir ist es wichtig, als Eubaer auf die Talsperre aufmerksam zu machen. Sie hat es verdient, saniert zu werden." Früher war die Talsperre ein beliebter Badesee. Heute ist das Gelände verfallen.

Selbst gebadet hat der 24-Jährige dort nie - dafür ist er zu jung. Doch die Geschichten der älteren Generation haben ihn geprägt. "Es kommen immer noch viele Menschen an die Talsperre und finden toll, was ich hier mache."