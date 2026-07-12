So schön ist das TAG24-Sommerkino in Chemnitz: Letzte Chance, um noch einmal dabei zu sein
Chemnitz - Vier Tage lang hat sich der Park auf dem Chemnitzer Schloßberg in ein Freiluftkino verwandelt. Auf einer großen LED-Wand flimmerten dort bei bestem Wetter verschiedene Filme beim TAG24-Sommerkino. Der letzte Blockbuster für dieses Jahr wird am heutigen Sonntagabend um 19.30 Uhr gezeigt.
Ein besonderes Highlight war der "Dirty Dancing"-Abend am Samstag: Mit Picknickdecken, kühlen Getränken und Popcorn ließen zahlreiche Besucher den Sommertag entspannt ausklingen.
Unter den Gästen waren auch Thilo (56) und Cornelia (52) mit Hund Bobbie (3). "Der Film erinnert uns an unsere Jugend", sagen sie.
Besonders gefiel ihnen, dass ihr Vierbeiner mitkommen durfte: "Wo sonst hat man schon die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Hund ganz entspannt ins Kino zu gehen?"
Auch die Nachmittagsvorstellungen lockten über die vier Tage viele Familien an.
Um 19.30 Uhr gibt es nochmal etwas für die Lachmuskeln, bevor das diesjährige Sommerkino zu Ende geht. Freut Euch auf die Komödie "Das perfekte Geheimnis" bei bestem Wetter.
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Insgesamt wird laut Schätzung von TAG24-Verkaufsleiter Marko Pentke (51) bei der Besucheranzahl am Sonntagabend die 5000er Marke geknackt. Auch im kommenden Jahr soll es wieder ein Sommerkino geben.
Titelfoto: Uwe Meinhold (2)