Deutsche Meisterschaft des Tanzsports erstmals in Chemnitz zu Gast

Chemnitz - Hier wird Tanzen zum Sport: Mitte Juni findet in Chemnitz zum ersten Mal die Deutsche Meisterschaft über zehn Tänze in verschiedenen Altersklassen statt. Mehr als 120 Paare nehmen an dem Wettbewerb teil. Schirmherr Alexander Dierks (37, CDU) schwang im Vorfeld das Tanzbein.