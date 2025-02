Disney, Disco und vieles mehr erwarten Euch heute in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Auch am heutigen Sonntag gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben. Wir verraten Euch sieben Ausflugstipps für Groß und Klein.

Chemnitz - Nach Herzenslust tauschen ist am Sonntag bei der Modellbahnbörse Chemnitz angesagt. Im Foyer der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) wird von 10 bis 14 Uhr alles gehandelt und getauscht, was sich rund um Modelleisenbahnen, Modellautos, Überraschungseierfiguren oder Opas Blechbahn dreht.

Chemnitz - In der Malerei von Fritz Keller (1915-1994) stehen schon mal Bäume und Häuser auf dem Kopf. Und ihre Farbe ist oft losgelöst von ihrer natürlichen Erscheinung. Das macht seine Bilder so spannend und überraschend.

Schneeberg - Eine Hochzeit ist wunderschön, kann aber im Vorfeld für viel Stress sorgen. Um dies zu vermeiden, besucht die Hochzeitsmesse "Herz an Herz" in Schneeberg und findet Eure perfekten Partner für Trauringe, Hochzeitsmode, Dekoration, Location und vieles mehr.

Limbach-Oberfrohna - Klar, Igel, Haselmaus und Maulwurf lieben Winterschlaf. Aber Puschel? Der möchte lieber etwas erleben und freut sich auf Rutschpartie und Schneeballschlacht. Aber der Schnee lässt auf sich warten. Dafür gibt’s einen musikalischen Flockenwirbel und so wird es in seiner Kiste doch verlockend gemütlich …

"Puschel und der Winterschlaf" ist ein musikalisches Theater für Kinder ab zwei Jahren. Es wird am Sonntag um 11 Uhr in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) gespielt.

Tickets gibt es ab 14 Euro, für Kinder ab 10 Euro.