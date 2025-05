Einfach galaktisch! Chemnitzer Hutfestival wird von Planeten umschwirrt

Chemnitz - Bunte Hüte, fantasievolle Performances und stimmungsvolle Musikeinlagen gibt es übernächstes Wochenende (30. Mai bis 1. Juni) wieder beim Hutfestival in der Chemnitzer Innenstadt zu erleben.

Sie sind ein wichtiger Teil der Eröffnungsshows am Freitag (17 und 21 Uhr) und dienen darüber hinaus als eindrucksvolle Fotospots.

Das "V.O.S.A. Theatre" aus Prag verwandelt die Stadt in das Sonnensystem: Auf dem Festivalgelände werden insgesamt neun unterschiedlich große Planeten (Durchmesser: zwei bis neun Meter) verteilt.

Die Veranstalter hoffen im Kulturhauptstadt-Jahr auf einen Besucherrekord. © Kristin Schmidt

Auch der Wall wird erstmals gesamtheitlich ins Festival eingebunden. Dort werden LED-Bildschirme aufgestellt, auf denen eine Fotogalerie gezeigt wird.

Das Material dafür liefern die Besucher selbst: An drei Stationen können sich Chemnitzer und Touristen fotografieren lassen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 100.000 Besuchern.

Das Festival ist eintrittsfrei. Am Freitag ist es von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Am Sonntag könnt Ihr von 12 bis 18 Uhr dabei sein, es gibt außerdem ein zusätzliches Kinderprogramm.