Chemnitzer Filmnächte feiern Comeback: Das hat sich alles verändert

Für Chemnitz wurden eigens neue Stühle entworfen. © Uwe Meinhold

Der Theaterplatz bietet Platz für 700 Sitzplätze im Kino-Bereich und einer Kapazität von bis zu 5000 Gästen bei Konzerten. Highlights: Schauspielerin Leonie Benesch (34) kommt am 31. Juli auf den Theaterplatz und stellt ihren Film "Heldin" vor.

Dazu gibt's am 2. August wieder die große Dirty Dancing Nacht (2. August) geben. Purple Disco Machine wird am 22. August dort performen, Wardruna am 16. August. Am 23. August gibt's auch wieder die "Classics unter Sternen".

Bereits am Freitagabend feiert die Saison mit der Komödie "Der Spitzname" seine Premiere.

Hinter den Kulissen läuft alles auf Langfristigkeit: Ein Vertrag mit der Stadt Chemnitz wurde für drei Jahre abgeschlossen mit Option auf zwei weitere. "Wir wollen hier bleiben, auch über 2025 hinaus", betont Markus Richter.

Die Filmnächte gehen bis zum 31. August. Alle weiteren Informationen findet Ihr unter: www.filmnaechte.de/chemnitz.