Gratis für alle! TAG24 Sommerkino dieses Jahr am Miramar

Chemnitz - Tolle Filme unterm freien Himmel gucken - und das auch noch gratis! Das "TAG24 Sommerkino" macht's möglich. In sieben Städten wird die rund 55 Quadratmeter große LED-Kino-Leinwand für jeweils vier Tage aufgebaut. Die Sommerfilm-Tournee startet in Chemnitz - in einer neuen Location.