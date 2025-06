Großer Spaß am Kindertag in Chemnitz: Das gibt es alles zu erleben

Chemnitz - Der Kindertag läutet den Juni ein und natürlich dreht sich auch in Chemnitz und Umgebung (fast) alles um die Kids. Wenn Euch dennoch die Idee fehlt, wir haben neun Ausflugstipps für Euch.

Los geht's um 20 Uhr in der Stadthalle (Theaterstraße 3). Tickets gibt es ab 40 Euro.

Chemnitz - Die Meisterin im Parodieren kommt am Sonntagabend nach Chemnitz. Tahnee (33) präsentiert mit " Blütezeit " ihr drittes und zugleich persönlichstes Programm.

Chemnitz - Das Deutsche SPIELEmuseum zieht am Sonntag in den Küchwald zum Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" und feiert dort den Weltspiel- und Kindertag .

Chemnitz - In der Hartmannfabrik (Fabrikstraße 11) werden während des Tango Festivals in Chemnitz 40 Concertinas und Bandoneóns ausgestellt.

Der Eintritt kostet für alle Kinder bis 16 Jahre am Kindertag (auch in Wittgensdorf und Einsiedel) 1 Euro.

Chemnitz - Natürlich dreht zum Kindertag am Sonntag auch die Parkeisenbahn Chemnitz ihre Runden durch den Küchwald. Von 10 bis 18 Uhr bekommen Kinder beim Mitfahren eine kleine Nascherei.

Von Malerei über Keramik bis hin zu Filzarbeiten, Holzgestaltung und vielem mehr gibt es viel zu entdecken. Auch an kulinarischen Genüssen wird es nicht fehlen.

Rochlitz - Was durften Kinder früher eigentlich und was dürfen sie heute? Bei der Mitmach-Aktion "Du hast voll Recht!" im Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) könnt Ihr Euch auf eine Zeitreise begeben und Euch über die Rechte der Kinder in anderen Ländern und anderen Jahrzehnten informieren.

Der Museumseintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 7 Euro und für Kinder von sechs bis 16 Jahren 1 Euro. Los geht's um 11 Uhr.