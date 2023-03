Schöner Sonntag! Unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung

Dieser Sonntag hält wieder ein abwechslungsreiches Programm parat, von Rollenspiel über Familieneislaufen bis zur Trabi-Ausstellung. Wer also noch keine Pläne hat, kann gern mal in unseren Ausflugstipps stöbern. Wir wünschen Euch einen tollen Tag.

Mulda/Dorfchemnitz - Das Walderlebniszentrum Blockhausen in Mulda (am Parkplatz an der Buswendeschleife halten, dann Spaziergang) könnt Ihr einigen sagenhaften Figuren begegnen, wie Drachen, Wildschweinen oder Wikingern. Das Besondere: Die Holzfiguren wurden mithilfe von Kettensägen geschaffen. Bevor Ihr Blockhausen erreicht, liegt ein etwa zwanzigminütiger Spaziergang vor Euch, bei dem Ihr unter anderem auch an einem Imkerstand mit wunderschönen Figurenbeuten vorbeikommt. Da die Holzfiguren in der freien Natur stehen, gibt es keine Öffnungszeiten.