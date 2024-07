17.07.2024 17:34 Morgen startet das Sommerkino in Chemnitz, bald auch in Zwickau

Am Donnerstag startet das TAG24-Sommerkino am Uferstrand in Chemnitz. Im August kommt der Kino-Spaß nach Zwickau.

Von Yesmina-Giselle Berndt, Raik Bartnik

Chemnitz/Zwickau - Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr lockt das TAG24-Sommerkino ab Donnerstag erneut an den Chemnitzer Uferstrand. Aber auch die Zwickauer müssen sich nicht mehr lange gedulden. Die letzten Liegen werden aufgestellt: Am morgigen Donnerstag beginnt das TAG24-Sommerkino am Uferstrand. © Ralph Kunz Bis Sonntag wird ein Truck mit einer 50 Quadratmeter großen Leinwand für Kino-Feeling unter freiem Himmel sorgen. Täglich laufen zwei Filme: ein Familienfilm (16 Uhr) und ein Abendfilm (19.30 Uhr). Mit dabei: "Mission Impossible", "Sonic The Hedgehog" und "Rocketman". Am Samstag steigt zudem ab 22 Uhr - nachdem Tom Cruise über die Leinwand geflimmert ist - eine After-Show-Party. Der Eintritt für alle Filme und After-Show-Party ist frei, Einlass eine Stunde vor Filmbeginn. Los geht's heute, 16 Uhr, mit "Die kleine Hexe". Chemnitz Veranstaltungen & Freizeit Manga-Messe in Chemnitz wird größer als je zuvor Programm: www.tag24.de/sommerkino Sommerkino bald auch in Zwickau Der Zwickauer "Espitas"-Chef Ronny Wagner (l.) und René Ulbrich aus dem TAG24-Team am "Chill'y'Beach", der im August zum Open-Air-Kino wird. © Uwe Meinhold Das TAG24-Sommerkino kommt bald auch nach Zwickau: Vom 8. bis 11. August gibt es im "Espitas" am Brückenberg Filmspaß bei freiem Eintritt. Ronny Wagner (42), der Chef des mexikanischen Restaurants: "Wir stellen auf unserem Chill'y'Beach eine große LED-Leinwand auf und sorgen für Kino-Feeling unter freiem Himmel." Vier Tage lang laufen täglich zwei Filme, darunter auch die Blockbuster "Mission: Impossible", "Sonic The Hedgehog", "Rocketman" oder "Paw Patrol".

Titelfoto: Ralph Kunz