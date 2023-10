Keine Pläne für Sonntag? Mit unseren Tipps wird Euch bestimmt nicht langweilig

Chemnitz - Schon wieder Sonntag und noch nichts vor? Wir haben wieder sieben Ausflugsideen für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Oberwiesenthal/Cranzahl - Das ist pure Eisenbahnromantik: Die Fichtelbergbahn ist zwischen Cranzahl und Oberwiesenthal im Erzgebirge unterwegs. Die erste Fahrt in Richtung Cranzahl startet um 8.45 Uhr, in die Gegenrichtung fährt der erste Zug um 10.06 Uhr.

Limbach-Oberfrohna - Im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna (Tierparkstraße 1) leben derzeit etwa 300 Tiere in 68 Arten, darunter die farbenfrohen Flamingos, Alpakas und Pinguine, die man sogar in ihrem Gehege besuchen kann. Außerdem könnt Ihr das Indianerdorf besuchen.

Der Tierpark ist ab 9.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.