Nonstop-Programm bis Ende Juli: Parksommer streicht den freien Montag

Chemnitz - Der Stadthallenpark in Chemnitz wird wieder zur grünen 360-Grad-Bühne: Zum neunten Parksommer verwandelt sich die große Wiese ab Donnerstag in einen Treffpunkt für Kultur, Musik und Sport. Gleich bleibt der freie Eintritt, eine Neuerung gibt es im Kulturhauptstadt-Jahr dennoch.

Alles in Kürze

28.000 Besucher lockte das Sommerfestival 2024 an - trotz durchwachsenem Wetter. "Die Chancen stehen gut, dass wir das in diesem Jahr übertreffen", sagt C3-Chef Ralf Schulze (58).

Bis zum 27. Juli finden also täglich Veranstaltungen statt: Ab 17 Uhr Kinderprogramm (nur wochentags), 18 Uhr Yoga, und 20 Uhr startet das Abendprogramm. Wie gewohnt finden jeden Freitag die beliebten Poetry-Slam-Abende statt.

"Wer braucht schon frei im Sommer?", scherzt Kira Mutze. Als Projektleiterin hat sie sich in diesem Jahr besonders viel Arbeit aufgehalst: Anders als in den vergangenen Jahren ist der Montag im KuHa-Jahr kein Ruhetag mehr.

C3-Chef Ralf Schulze (58, l.) und Projektleiterin Kira Mutze freuen sich auf 32 bunte Festivaltage. © Ralph Kunz

Der Eintritt ist zwar frei, doch um das Festival für 2026 abzusichern, werden 25.000 Euro benötigt. Jeder Besucher kann deswegen vor Ort oder online einen Beitrag spenden.

Die erklärenden Hinweise stehen, seitdem es 2023 Kritik gab, auch in englischer Sprache am Eingang. Die Website werde mithilfe des Google-Übersetzers für internationale KuHa-Gäste in alle beliebigen Sprachen übersetzt, erklärt C3-Sprecherin Yvonne Buchheim.

Den Auftakt macht am Donnerstag wie gewohnt Studio W.M. um 10 Uhr.

Das gesamte Programm findet Ihr unter: www.parksommer.de.