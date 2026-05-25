25.05.2026 06:46 Keine Zeit für Langeweile mit unseren Ausflugstipps zum Pfingstmontag

Natürlich dürfen auch an Pfingstmontag unsere Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung nicht fehlen.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Temperaturen steigen und die Sonne lacht! Für die einen ist es bereits zu heiß, die anderen genießen jede freie Minute im Sonnenschein. Für alle haben wir auf jeden Fall zum Teil auch abkühlende Tipps in Chemnitz und Umgebung.

Schauplatz an Pfingsten

Chemnitz - Die Polizeifahrzeuge sind nicht mehr zu sehen. Dennoch gibt es ein buntes Programm auf dem Schauplatz Eisenbahn (Frankenberger Straße 172). Der Pfingstmontag ist vor allem dem Bahnbetriebswerk gewidmet, bietet aber auch vielfältige Angebote für die kleinen Besucher. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kinder bis 18 Jahre und Begleitpersonen für Schwerbehinderte haben freien Eintritt.

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Der Schauplatz Eisenbahn bietet auch am Pfingstmontag ein buntes Programm für Groß und Klein. © Ralph Kunz

Kunst.offen in Sachsen

Chemnitz - Hier wird es kreativ und bunt. Euch erwarten bei der "22. Kunst.offen in Sachsen" Malerei, Textil, Musik, Grafik, Aktion und Performance. Von 14 bis 18 Uhr werden für Euch die Türen der Ateliers von Claudia Pfeifer (blueartz) mit Malerei sowie Carsten Grundmann mit Malerei und Skulptur im Schönherrfabrik Kunsthaus K40 (Schönherrstraße 8) geöffnet. Ergänzend präsentieren im Bereich des Schönherr 200 e.V. Bernhard Schloss, Maschinikus, Allein zu zweit und die Schönherr Sängerknaben Arbeiten und Aktionen aus den Bereichen Malerei, Textil, Grafik, Musik und Performance. Der Eintritt ist frei.

In die Schönherrfabrik lockt die Kunst. © PR

Cabaret

Chemnitz - Das Musical "Cabaret" gehört zu den erfolgreichsten Stücken dieses Genres überhaupt. Die Geschichte spielt Ende der 1920er-Jahre in Berlin. Es ist die Zeit der beginnenden Weltwirtschaftskrise und des heraufziehenden Nationalsozialismus, doch scheint das für die Figuren im Stück keine Rolle zu spielen. Wenn Ihr das großartige Musical von Joe Masteroff, John Kander und Fred Ebb sehen wollt, sichert Euch noch Tickets für die Montagabendvorstellung um 18 Uhr im Opernhaus Chemnitz (Theaterplatz 2). Die Eintrittskarten kosten ab 27 Euro.

Das Musical "Cabaret" gehört zu den erfolgreichsten Stücken dieses Genres. © Nasser Hashemi

Mühlentag

Sachsen - Am Pfingstmontag wird wie jedes Jahr der "Deutsche Mühlentag" gefeiert. Im Rahmen dessen könnt Ihr Euch wieder zahlreiche Mühlen ansehen. Welche Mühlen mit welchen Programmen dabei sind, findet Ihr unter deutsche-muehlen.de. Es sind Besichtigungen möglich, es gibt Schauvorführungen und Ausstellungen. Mit dabei sind unter anderem der Freibergsdorfer Hammer (Hammerweg 4), die Lang-Mühle in Wiederau (Lunzenauer Straße 82), die Rolle Mühle in Grünhainichen (Zschopenthal 15), die Papiermühle in Niederzwönitz (Niederzwönitzer Straße 62a) oder die Silberwäsche Antonsthal (Jägerhäuser Straße 17).

Ihr könnt Euch unter anderem die Rolle Mühle in Grünhainichen ansehen. © Ralph Kunz

Naturmarkt

Neukirchen/Pleiße - An der Naturschutzstation Gräfenmühle findet neben einem bunten Programm zum Mühlentag auch ein vielfältiger Regional- und Handwerkermarkt statt. Neben einem breiten Angebot an Produkten aus Landwirtschaft und Handwerk der Region bieten kreative Mitmachaktionen, Mühlenführungen, Schauvorführungen und eine Heuhüpfburg Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein. Informationsstände geben Einblick in aktuelle Naturschutzprojekte und laden zum Austausch ein. Der Markt hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum Mühlentag sowie dem Naturmarkt kostet 4 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder.

Auf dem Naturmarkt gibt es wieder viel zu entdecken. © Ove Landgraf

Schloss-Erkundung

Rochlitz - Etwas kühlere Temperaturen erwarten Euch auch auf Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1). Dort könnt Ihr an der Führung "Von Rittern, Fürstinnen und Schlossgespenstern" teilnehmen. Auf Erkundungstour durchs Museum kann lustigen, interessanten und spannenden Fakten über das Schloss und seine Bewohner gelauscht werden. Gemeinsam werden zum Beispiel die Schwarzküche und der prächtige Tafelsaal entdeckt. Diese finden um 11, 13 und 14 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung wird empfohlen. Das Schloss selbst hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Teilnahme an der Führung kostet 11 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Für Kinder bis 16 Jahren 6,50 Euro.

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