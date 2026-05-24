24.05.2026 07:35 Acht Ausflugsideen für Groß und Klein zum Pfingstsonntag!

Von Eisenbahnfahren bis zur Neon-Party bietet der Veranstaltungskalender für Chemnitz und Umgebung am Pfingstsonntag wieder für jeden etwas.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Von Eisenbahnfahren bis zur Neon-Party bietet der Veranstaltungskalender für Chemnitz und Umgebung wieder für jeden etwas. Wir haben Euch acht Ausflugsziele zusammengefasst.

Pfingstdampf

Chemnitz - Bei der Parkeisenbahn Chemnitz im Küchwald Chemnitz dampft es am Pfingstwochenende aus allen Rohren! Von 10 bis 18 Uhr erwartet Euch das komplette Fahrprogramm mit Dampflokeinsatz. Ab 13 Uhr sind Draisinen-Mitfahrten am Bahnbetriebswerk möglich. Fahrten mit der Parkeisenbahn kosten ab 5 Euro, ermäßigt ab 3 Euro.

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Bei der Parkeisenbahn dampft es am Pfingstsonntag gewaltig. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Bärenmesse

Chemnitz - Auch dieses Jahr findet am Pfingstsonntag im Taubenschlag vom Folklorehof Grüna (Pleißaer Straße 18) von 10 bis 17 Uhr die Grünaer Bärenmesse statt. Es gibt unzählige Teddybären, die in liebevoller Handarbeit in ganz Deutschland gefertigt wurden. Die Aussteller stehen gerne zum Selbermachen mit Rat und Tat zur Seite und bringen auch verschiedene Teddy-Accessoires mit. Zudem gibt es auf dem Außengelände ein Familienfest mit Kreativangeboten, Spielmobil, Hüpfburg und mehr. Der Eintritt ist frei.

Unzählige Teddybären gibt es im Taubenschlag vom Folklorehof Grüna zu sehen. (Symbolbild) © 123rf/nndanko

Insectophobie

Chemnitz - Wer Angst vor Spinnen oder anderen Insekten hat, sollte diese Ausstellung nicht besuchen! Die "Insectophobie" ist die größte mobile Riesen-Spinnen- und Insekten-Ausstellung Deutschlands und kann am Sonntag im Luxor Chemnitz (Hartmannstraße 9-11) besucht werden. Hier könnt Ihr die Faszination ungewöhnlicher Ureinwohner unserer Erde erleben und in eine lehrreiche Tierwelt eintauchen. Die Ausstellung hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12 Euro. Für Kinder von 3 bis 15 Jahren 10 Euro.

Die größte mobile Riesen-Spinnen- und Insekten-Ausstellung Deutschlands gastiert in CHemnitz. © PR

Pfingsten wird bunt

Zwickau - Die "Club30 - Neon edition" steht für pulsierende Energie, leuchtende Nächte und einen Lifestyle, der nachts erst richtig zum Strahlen kommt. Im Nachtwerk Zwickau (Olzmannstraße 51) verschmelzen Sonntagnacht Beats, Farben und Menschen und es entsteht eine Atmosphäre voller Lebenslust. Los geht's um 21 Uhr. Einlass ist ab 28 Jahren. Der Dresscode? Leuchtende, auffällige und grenzenlos kreative Outfits werden mit einem Welcome-Shot belohnt. Tickets gibt es online für 10 Euro oder an der Abendkasse teurer.

Im Nachtwerk Zwickau scheinen die Neon-Farben am Sonntagabend besonders stark. © 123rf/skorzewiak

Pfingsten-Sommerkinder

Lichtenstein - Natürlich hat auch die Miniwelt in Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43) am Pfingstwochenende geöffnet. Taucht ein in die aufregenden Mitmach-Aktionen voller Sommerspiele und Tänze mit der Tänzerin Antje "Sheherazade"! Dabei könnt Ihr natürlich mit durch die bunte "Miniwelt Lichtenstein" tanzen. Los geht's um 12.30 Uhr. Die Miniwelt hat selbst wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 16 Euro für Erwachsene ab 16 Jahre und für Kinder von 4 bis 15 Jahren sowie Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung 12 Euro.

Die großen Sehenswürdigkeiten der Welt ganz klein - in der Miniwelt Lichtenstein. © Hendrik Schmidt/dpa

Kettensägen-Kunst

Dorfchemnitz - Noch bis Montag läuft in Blockhausen bei Dorfchemnitz der 23. "Blockhausen Cup". Dabei geben über zwanzig Kettensägenschnitzer ihr Bestes. Wie jedes Jahr gibt es täglich das beliebte Speedcarving (Sonntag, 10.30 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 14.30 Uhr, Montag, 11 bis 12 Uhr). Je nach Zeitvorgabe wird in bis zu 60 Minuten eine Figur geschnitzt und anschließend versteigert. Der Eintritt kostet 15 Euro, für Kinder bis 16 Jahre ist er frei.

Der Blockhausen Cup ist jedes Jahr zu Pfingsten ein Highlight. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Burgalltag

Leisnig - Die Gruppe "burgalltag.de" lässt sich noch bis Montag auf der Burg Mildenstein in Leisnig (Burglehn 6) nieder und Ihr könnt von 10 bis 17.30 Uhr zuschauen. Dabei ist das Spektakel nicht zu verwechseln mit einem Mittelaltermarkt. Die Mägde lassen sich bei der schweren Küchenarbeit beobachten, die Burgherrin beim kunstvollen Sticken und die Handwerker beim Arbeiten. Jeweils 10.30, 12.30, 14 und 16 Uhr gibt’s außerdem Vorstellungen vom Puppentheater LUNA aus Leipzig. Und bei Steinmetz Jens Oehme können kleine Kunstwerke aus Rochlitzer Porphyrtuff gestaltet werden. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 8 Euro, für Kinder (sechs bis 16 Jahre) 5 Euro.

Auf Burg Mildenstein könnt Ihr einen Einblick in den Burgalltag erhaschen. (Symbolbild) © 123rf/nndanko

Bunte Geschichte für Kinder und Familie