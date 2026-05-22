Blaulicht-Treffen mit US-Autos: Pfingsten wird verboten gut!
Chemnitz - Blaulicht-Alarm im Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz: Am Samstag rollen beim zweiten Blaulicht-Treffen außergewöhnliche Einsatzfahrzeuge auf das Museumsgelände.
Rund 25 Teilnehmer werden mit ihren Fahrzeugen erwartet. Mit dabei: ein Feuerwehr-Trabi, ein amerikanischer Krankenwagen, der einst beim US-Militär im italienischen Pisa im Einsatz war, und ein Polizei-Chevrolet aus New York City.
Hinter dem Event steckt Organisator Kevin Futterleib (22). Der junge Fahrzeug-Fan lebt seinen persönlichen Amerika-Traum. "Ich wollte Polizist werden", sagt er.
Das klappte nicht - doch mit den amerikanischen Autos fand er einen anderen Weg, sich wie ein echter Officer zu fühlen. Mittlerweile besitzt Futterleib drei originale Fahrzeuge aus New York City, dazu passende Uniformen und sogar Technik wie eine mobile Kommandozentrale.
Beim Treffen können Besucher das Fahrgefühl erleben und sich über eine Strecke fahren lassen. Dazu gibt es unter anderem einen Rauschbrillen-Parcours und eine Sanitätsschule.
Außerdem bietet der Schauplatz Eisenbahn mehrere Aktionen über das Pfingstwochenende an, darunter Zoll- und Feldbahnfahrten, Führerstandsbesichtigungen und Bastelangebote.
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Weitere Events am Pfingstwochenende
Museumsbahnhof
Eisenbahn-Fans können sich zudem auf eine Fahrt mit dem Chemnitztal-Express des Museumsbahnhofs Markersdorf-Taura freuen. Die Bahn fährt Samstag bis Montag von je 10 bis 18 Uhr halbstündlich nach Schweizerthal-Diethensdorf.
Dazu gibt's einen Pfingstrummel am Museumsbahnhof mit verschiedenen Fahrgeschäften.
Hang zur Kultur
Das Festival "Hang zur Kultur" lädt am Sonnabend ab 13.45 Uhr ein, den Sonnenberg zu entdecken. "Das ist wie ein Tag der offenen Tür im Stadtteil", erkärt Stadtteilmanager Tolga Cerci (46). Besonders viel ist an der Zietenstraße und Reinhardstraße los. Dazu gibt es Stöberstellen an der Markuskirche und der St. Josephkirche.
KUNST:offen
Übers Wochenende öffnen 18 Chemnitzer Ateliers, Werkstätten und Galerien. Im Rahmen des Projekts KUNST:offen laden sie zum Kennenlernen, Anschauen und Zuhören ein. Spannend wird es am Montag im Kunsthaus K40 in der Schönherrfabrik. Hier gibt es Live-Musik und ein Webstuhl-Klangprojekt.
Weitere Veranstaltungen am Pfingstwochenende findet Ihr jeden Tag auch in unseren Wochenendtipps.
Titelfoto: Ralph Kunz (2)