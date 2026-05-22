Blaulicht-Treffen mit US-Autos: Pfingsten wird verboten gut!

Chemnitz - Blaulicht-Alarm im Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz : Am Samstag rollen beim zweiten Blaulicht-Treffen außergewöhnliche Einsatzfahrzeuge auf das Museumsgelände.

Kevin Futterleib (22) steht an seinem Police-Chevrolet aus New York City. © Ralph Kunz

Rund 25 Teilnehmer werden mit ihren Fahrzeugen erwartet. Mit dabei: ein Feuerwehr-Trabi, ein amerikanischer Krankenwagen, der einst beim US-Militär im italienischen Pisa im Einsatz war, und ein Polizei-Chevrolet aus New York City.

Hinter dem Event steckt Organisator Kevin Futterleib (22). Der junge Fahrzeug-Fan lebt seinen persönlichen Amerika-Traum. "Ich wollte Polizist werden", sagt er.

Das klappte nicht - doch mit den amerikanischen Autos fand er einen anderen Weg, sich wie ein echter Officer zu fühlen. Mittlerweile besitzt Futterleib drei originale Fahrzeuge aus New York City, dazu passende Uniformen und sogar Technik wie eine mobile Kommandozentrale.

Beim Treffen können Besucher das Fahrgefühl erleben und sich über eine Strecke fahren lassen. Dazu gibt es unter anderem einen Rauschbrillen-Parcours und eine Sanitätsschule.

Außerdem bietet der Schauplatz Eisenbahn mehrere Aktionen über das Pfingstwochenende an, darunter Zoll- und Feldbahnfahrten, Führerstandsbesichtigungen und Bastelangebote.