Langeweile am Sonntag? Stadtparkfest, Töpfermarkt & Co. warten auf Euch!

Stadtparkfest in Limbach, Töpfermarkt in Zwickau und ’ne spannende Stadtführung in Chemnitz. An diesem Sonntag könnt Ihr einiges erleben.

Von Victoria Winkel

Habt Ihr schon Pläne für diesen Juli-Sonntag, oder droht Langeweile? Für den Fall hätten wir einige Vorschläge, was Ihr in Chemnitz und der Region alles erleben könnt. Schaut mal in unsere Tipps! Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Handwerker- und Töpfermarkt

Zwickau - Töpfer und Kunsthandwerker aus ganz Deutschland sind auf dem Zwickauer Hauptmarkt zu Gast, zum 17. Handwerker- und Töpfermarkt. Es gibt eine große Auswahl an Keramik, Gebrauchsgeschirr wie Tassen, Teller, Kannen auf der Töpferscheibe gedreht, Gartenkeramik und viele künstlerische Objekte. Außerdem finden Vorführungen statt. Der Markt öffnet um 10 Uhr seine Pforten. Der Eintritt ist frei.

Beim Handwerker- und Töpfermarkt werden Gebrauchsgegenstände, aber auch Deko-Objekte angeboten. © 123RF / khunaspix

Kurfürst mit Weitblick

Augustusburg - Zum 450-jährigen Jubiläum könnt Ihr auf Schloss Augustusburg (Schloss 1) auf eine Zeitreise in die Renaissance gehen. Die Sonderausstellung "Kurfürst mit Weitblick" blickt auf das Leben von Kurfürst August zurück, der von 1568 bis 1572 Schloss Augustusburg errichten ließ. Gezeigt werden einzigartige Exponate der Landes- und Kulturgeschichte. Das Schloss ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Sonderausstellung kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Schloss Augustusburg feiert sein 450-jähriges Jubiläum mit einer Sonderausstellung zu Kurfürst August. © Kristin Schmidt

FKK-Tag im Irrgarten

Kohren-Sahlis - Fans der Freikörperkultur kommen an diesem Sonntag im Irrgarten der Sinne in Kohren-Sahlis (Linda 33, gegenüber Gaststätte Lindenvorwerk) auf ihre Kosten, beim 8. FKK-Tag. Ab 10 Uhr könnt Ihr nackig das 3,5 Kilometer lange Labyrinth erkunden.

Im Irrgarten der Sinne findet der 8. FKK-Tag statt. © Maik Börner

Strümpfe, Guss und Gasanstalt

Chemnitz - Gemeinsam mit Gästeführerin Karin Meisel könnt Ihr bei der Tour "Strümpfe, Guss und Gasanstalt" das Chemnitzer Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) entdecken und mehr über die Industriegeschichte der Stadt erfahren. Der Rundgang durch das Museum dauert etwa eine Stunde, anschließend gibt es einen etwa einstündigen Stadtrundgang. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang/Kassenbereich des Industriemuseums. Die Teilnahme kostet 15 Euro und ist inklusive Museumseintritt.

Bei dem Rundgang "Strümpfe, Guss und Gasanstalt" könnt Ihr am heutigen Sonntag nicht nur das Industriemuseum kennenlernen, sondern auch mehr über die Industriegeschichte der Stadt erfahren. © Uwe Meinhold

Von der Erde ins Universum

Drebach - Der Nachthimmel setzt die Menschen seit jeher in Staunen. Das Planetarium in Drebach (Milchstraße 1) nimmt Euch mit auf eine Reise, die im antiken Griechenland beginnt, wo die ersten Astronomen forschten, bis zu den gigantischen Teleskopen der heutigen Zeit. Außerdem könnt Ihr unser Sonnensystem mit seinen Planeten, Monden und anderen Himmelskörpern kennenlernen. Das Programm "Von der Erde ins Universum" beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, Kinder zahlen 4 Euro. Es wird eine Reservierung empfohlen, unter Telefon 037341/7435 oder per WhatsApp 01525/1605375.

Im Planetarium in Drebach könnt Ihr unser Sonnensystem entdecken. © 123RF/forplayday

Stadtparkfest

Limbach-Oberfrohna - Beim Stadtparkfest in Limbach-Oberfrohna erwarten Euch in diesem Jahr mehr als 200 Schausteller, Künstler und Gastronomen mit ihren Attraktionen. Zu den Highlights gehören unter andere, ein 40 Meter Riesenrad, Autoscooter, Butterfly, Kettenflieger und die Achterbahn Nessi. Los geht's um 14 Uhr. Um 15 Uhr treten die Thüringer Kreuzbuben mit Musik und Tanz für Junggebliebene auf.

In Limbach-Oberfrohna erwarten Euch beim Stadtparkfest tolle Attraktionen. © Maik Börner

Last Minute Beach-Body

Chemnitz - Vor dem Urlaub noch schnell in Form kommen? Wer das gern möchte, ist um 18 Uhr beim Parksommer im Chemnitzer Stadthallenpark richtig. Zusammen mit FittiCo gibt es ein Ganzkörper-Workout, dass Euch an jedem Strand oder See glänzen lässt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Beim Parksommer könnt Ihr an Eurer Strandfigur arbeiten. © 123rf/davit85