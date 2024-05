Mit unseren Tipps kommt Ihr entspannt ins lange Pfingst-Wochenende

Runter vom Sofa und rein ins Vergnügen! Wer noch nicht weiß, was er diesen Samstag unternehmen soll, kann auf unsere Tipps vertrauen. Wir haben wieder tolle Veranstaltungen für Euch rausgesucht.

Zwickau - In Zwickau ist wieder Trödelmarkt-Zeit . Ab 10 Uhr könnt Ihr auf dem Platz der Völkerfreundschaft an den Ständen auf Erkundungstour nach kleinen Schätzen gehen. Vielleicht findet Ihr genau das passende Möbelstück, Accessoire oder eine Deko, das Ihr schon lange gesucht habt.

Annaberg-Buchholz - Im Erzgebirge könnt Ihr Euch auf Oldtimer aller Art freuen, vom alten BMW über Porsche bis zum Hühnerschreck. Der Automobil- und Motorclub Annaberg-Buchholz lädt zum 25. Pöhlbergpreis ein. Die Teilnehmer müssen die 12-prozentige Steigung am Pöhlberg mit zwei möglichst gleichen Zeiten auf der Stoppuhr abschließen. Los geht es um 9 Uhr. Zum Abschluss findet die Siegerehrung auf dem Kät-Platz an der B95 statt.

Wechselburg - Wie sah der Eisenbahnbetrieb vor über 100 Jahren aus? Im Stellwerk in Wechselburg bekommt Ihr dazu einen Einblick. Am Bahnhof in Wechselburg (Bahnhofstraße) wurden 1901 für die Einbindung der Chemnitztalbahn und der Muldentalbahn zwei Stellwerke errichtet, eines davon ist noch erhalten mit der historischen Technik. Los geht's ab 10.30 Uhr.