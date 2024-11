30.11.2024 06:47 539 Neun Ausflugstipps für das erste Adventswochenende in Chemnitz und Umgebung

Es weihnachtet sehr, auch in unseren Ausflugstipps für heute. Denn auch am Tag vor dem ersten Advent gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Es weihnachtet sehr, auch in unseren Ausflugstipps für den heutigen Samstag. Denn auch am Tag vor dem ersten Advent gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben. Kunstmarkt Chemnitz - Ab 11 Uhr erwartet Euch in den Kunstsammlungen Chemnitz am Theaterplatz eine Weihnachtswerkstatt mit Kunstmarkt. Von Schmuck über Buntpapier und Recyclingprodukte bis hin zu Fotografie gibt es viel zu entdecken. In den Kunstsammlungen ist die Ausstellung "Karl Schmidt-Rottluff und die Brücke" zu sehen. Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr. Der Museumseintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Große Bergparade und Kiezweihnachtsmarkt Chemnitz - In Chemnitz zieht die Große Bergparade durch die Stadt. Start ist auf dem Theaterplatz. Es geht über die Richard-Tauber-Straße, Straße der Nationen und Brückenstraße. Um 14 Uhr setzt sich die Parade mit rund 580 Uniformträgern, 360 Bergmusikern und 20 Bergsängern in Bewegung. Gegen 15 Uhr ist sie zurück am Theaterplatz und spielt ihr Abschlusskonzert. Auch der Kiezweihnachtsmarkt auf dem Sonnenberg öffnet am heutigen Samstag seine Pforten. Euch erwarten ein buntes, kulturelles Programm und zahlreiche handwerkliche und kulinarische Angebote. Der Eintritt ist frei. Die Große Bergparade zieht am Adventssamstag durch die Stadt. © Ralph Kunz Weihnachtsschauturnen Chemnitz - Die Turner, Judokas, Gymnasten und Sportakrobaten aus Chemnitz, Hartmannsdorf, Linz, Halle und Riesa präsentieren sich beim vorweihnachtlichen Schauturnen in der Richard-Hartmann-Halle (Fabrikstraße 9). Das Motto lautet dieses Jahr "Cinderella". Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse mit Barzahlung. Erwachsene zahlen 15 Euro, Schüler 10 Euro. Der Einlass beginnt um 14 Uhr. Der Titel der diesjährigen vorweihnachtlichen Schauturnen heißt "Cinderella". (Symbolbild) © 123RF/travnikovstudio Die Hexe Baba Jaga Chemnitz - Eine leicht verrückte, böse Hexe, eine durchaus emanzipierte Schönheit, ein etwas schlichter Müllerbursche und eine Prise russische Seele - das macht "Die Hexe Baba Jaga" aus. In der Kultkomödie sind Pleiten, Pech und Pannen vorprogrammiert. Das bunte Treiben ist um 15 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) zu erleben. Der Eintritt kostet ab 24,50 Euro. Die Hexe Baba Jaga kommt mit Pleiten, Pech und Pannen nach Chemnitz. © Max Patzig Family Christmas Frankenberg - Stefanie Hertel (45), ihr Ehemann Lanny Lanner (49) und die Tochter Johanna Mross (23) laden am Sonnabend, 18 Uhr, zum "Family Christmas" ins Kulturforum Stadtpark Frankenberg (Hammertal 3) ein. Das Publikum darf sich auf eine Weihnachtsgeschichte, neue und traditionelle Weihnachtslieder, wunderschöne Balladen und mehrstimmigen Gesang freuen. Der Eintritt kostet ab 45,05 Euro. Stefanie Hertel (45, l.), ihr Ehemann Lanny Lanner (49) und die Tochter Johanna Mross (23) sind zu Gast in Frankenberg. © IMAGO/Eventpress Die schönsten Filmmusiken Zwickau - Ein bestens aufgelegtes Orchester, ein großer Chor aus jungen und gestandenen Sängern, stimmgewaltige Solisten, die besten Filmmusiken, die schönsten Filme und eine riesengroße Leinwand - das sind die Zutaten für die "FILMharmonic Night". In der Stadthalle Zwickau (Bergmannstraße 1) erwartet Euch um 19 Uhr die Vogtland Philharmonie mit zahlreichen Musikhighlights. Der Eintritt kostet ab 46,50 Euro. Auch dieses Jahr gehört die "FILMharmonic Night" zu den Programmhighlights in Zwickau. (Archivbild) © Kristin Schmidt Spaß auf dem Eis Plauen - In der Plauener Innenstadt steht auch in diesem Jahr zur Vorweihnachtszeit eine Eisbahn. Geöffnet hat sie heute von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet ab 16 Jahren 5 Euro, ermäßigt 4 Euro. Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt. Der Schlitt- und Gleitschuhverleih kostet 3 Euro. Hier können Groß und Klein über das Eis tanzen. (Symbolbild) © 123rf/nadezhda1906 Besuch in der Weihnachtswelt Markneukirchen - In der Vorweihnachtszeit darf auch ein Besuch im Weihnachtswald nicht fehlen. Dort erwartet Euch ein historisches Kinderkarussell, ein Lagerfeuer zum Aufwärmen und zum Selbstgrillen von leckeren Würstchen und vieles mehr. Bummelt durch den Hofladen oder genießt ein frisches Brot vom Holzofen. Geöffnet ist die Weihnachtswelt von 10 bis 18 Uhr. Weihnachtliche Atmosphäre gibt's auf jeden Fall im Weihnachtswald. © Maik Börner Handwerkskunst und Weihnachtszauber Grünhainichen - Auch in der Manufaktur Wendt & Kühn geht es bereits weihnachtlich zu. Bei den Adventsschautagen könnt Ihr den weihnachtlichen Zauber erleben, der die Werkstätten umgibt. Von 10 bis 17 Uhr seid Ihr willkommen, um zu erfahren, wie in den Werkstätten in meisterlicher Handarbeit die weltbekannten Elfpunkte-Engel entstehen. TAG24 wünscht Euch einen zauberhaften Adventssamstag!

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Kristin Schmidt, 123rf/nadezhda1906