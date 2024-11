Neun Ausflugstipps für Euren Samstag in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Heute noch nichts vor? Wir haben wieder neun abwechslungsreiche Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Chemnitz - Die Truppe von Longboard Chemnitz veranstaltet ihr zweites Indoor Skate Event "Go With The Flow" im Kraftverkehr (Frauenhofer Straße 60) und möchte dabei die bisher noch wenig bekannte Sportart vorstellen!

Um 11 Uhr geht's los und es erwarten Euch Freeskate, Mini Games mit coolen Preisen, Workshops, DJs, leckeres veganes Essen und weitere Überraschungen.

Der Eintritt ist frei.