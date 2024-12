Noch wenige Stunden bis Silvester: Das könnt Ihr am letzten Tag des Jahres erleben

Chemnitz - Bis Mitternacht ist noch lange hin. Doch wie könnt Ihr am besten die Zeit bis dahin totschlagen? Wir haben acht Tipps in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Chemnitz - Heute um 14 Uhr nimmt Euch Gästeführerin Grit Linke (62) mit auf ihren Silvesterspaziergang " Mit Poesie und Feuerwerk ". Während Ihr vom Theaterplatz (Treff: Treppe am Theaterplatz) vorbei an der Janssenfabrik und dem Schloßteich durch das "kulinarische Viertel" bis zum Schloßberg schlendert, hört Ihr Gedichte und Geschichten.

Chemnitz - Am Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" im Chemnitzer Küchwald gehen um 15 Uhr traditionell wieder viele Modellraketen an den Start. Jede Menge außergewöhnliche Raketenmodelle werden dabei Richtung Himmel fliegen.

Plauen - Gabriel von Eisenstein hat Dr. Falke nach einer gemeinsam durchzechten Nacht alleine zurückgelassen - in einem Fledermaus-Kostüm! Er wurde zum Gespött und will sich nun mit einer ausgeklügelten Intrige rächen. Er lockt Eisenstein mit der Aussicht auf erotische Abenteuer auf einen rauschenden Ball. Dort gibt so ziemlich jeder vor, jemand anderes zu sein. Und auch Eisenstein macht nichtsahnend seiner ebenfalls verkleideten Ehefrau den Hof …

Zwickau - Im Gewandhaus Zwickau (Hauptmarkt) gehen um 15 Uhr und um 19.30 Uhr die "Blues Brothers" auf Tour, um das Waisenhaus zu retten, in dem sie einst groß geworden sind.

Im Auftrag des Herrn machen sich Jake und Elwood Blues auf den Weg, ihre alte Band wieder zusammenzubringen, damit sie ein Konzert geben können. Für Euch bedeutet das jede Menge unvergessliche Songs wie "Jailhouse Rock" oder "Everybody Needs Somebody to Love".

Noch gibt es wenige Restkarten ab 34 Euro.