Beliebtes Chemnitzer Lichtfestival beleuchtet Stadtentwicklung

Das Lichtkunstfestival "Light our Vision" soll Ende September in Chemnitz eine Neuauflage erleben und will Impulse für die künftige Stadtentwicklung geben.

Das Lichtkunstfestival "Light our Vision" soll Ende September in Chemnitz eine Neuauflage erleben und will Impulse für die künftige Stadtentwicklung geben.

15 internationale Künstler werden Gebäude und Plätze beleuchten.

Beim Festival entstehen begehbare Portale mit audiovisuellen Installationen.

Das Festival ist Teil des Programms von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas.

Im vergangenen Jahr lockte das Festival 75.000 Interessierte an. Mehr anzeigen Ende September werden die Gebäude und Plätze in Chemnitz wieder bunt und eindrucksvoll in Szene gesetzt. (Archivbild) © Kristin Schmidt Vom 24. bis zum 27. September werden bis zu 15 internationale Künstler erwartet, die Gebäude und Plätze in den Abendstunden eindrucksvoll in Szene setzen. Beim diesjährigen "Light our Vision" sollen auf dem Marienplatz begehbare Portale entstehen, in denen audiovisuell und KI-unterstützt die Visionen verschiedener Menschen für ihre Stadt zu Lichtinstallationen verarbeitet werden. Verantwortlich für die Installation sei das Büro Urbanscreen aus Bremen, erklärte Linda Hüttner (46) vom Verein Baukultur für Chemnitz. Chemnitz Veranstaltungen & Freizeit Von ABBA über CSD bis zum Weinfest: Das erwartet Euch heute in Chemnitz und Umgebung Chemnitz Veranstaltungen & Freizeit Dem Regen trotzen mit unseren acht Ausflugstipps Das ehrenamtlich organisierte Festival ist Teil des Programms von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas. Es geht dieses Jahr in seine dritte Auflage. Anliegen sei es, Stadtentwicklung neu zu denken und dabei auch unbeachtete "Nicht-Orte" zu "Licht-Orten" zu machen, damit sie sichtbar werden, betonte Hüttner. Im vergangenen Jahr hat das Festival nach Angaben der Organisatoren etwa 75.000 Interessierte angelockt.

