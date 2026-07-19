Pippi Langstumpf, Ritter und ein Sommerhof: Das könnt Ihr heute erleben
Chemnitz - Erhascht noch schnell die letzten Sonnenstrahlen, bevor es in der neuen Woche wieder grau wird. Wir bieten Euch diese abwechslungsreiche Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung.
Ein Abend beim Parksommer
Chemnitz - Voller Entspannung geht es im Parksommer (Stadthallenpark) am Sonntag zu. Der Abend beginnt um 18 Uhr mit einer Session, "Happy Soul Flow", bevor Ihr um 20 Uhr der Musik von FUHRMANN lauschen könnt.
Der Eintritt ist frei.
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Technik entdecken - MINT erleben!
Chemnitz - Das Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) lädt Kinder, Familien und alle Interessierten zu einer spielerischen Entdeckungsreise in die Welt der Maschinentechnik ein.
Ob mit Pappe, Stiften, Nadel und Faden oder mit kleinen Mechaniken: In der Ausstellung entstehen eigene Maschinenmodelle, die sich drehen, bewegen oder überraschen.
Das Museum hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 8 Euro und ist für Kinder unter 18 Jahren frei.
Familiensport am Vormittag
Chemnitz - Sonntagvormittag wird es sportlich in Chemnitz. In der Turnhalle der Unteren Luisenschule (Fritz-Maschke-Straße 21), in der Sporthalle des Berufsschulzentrums für Wirtschaft 1 (Lutherstraße 2) und in der Sporthalle der Dr. Salvador-Allende-Grundschule (Straße Usti nad Labem 279) findet wieder der "Offene Sportsonntag" für Kinder, Erwachsene und Familien statt.
Professionelle Übungsleiter betreuen den Vormittag und Ihr könnt verschiedene neue Sportarten entdecken.
Die Turnhallen haben zwei Stunden ab 9.30 Uhr (Untere Luisenstraße ab 10 Uhr) geöffnet.
Sommer im Hof
Chemnitz - Ab 14 Uhr begrüßt Euch das Weltecho (Annaberger Straße 24) in seinem Hof. Bei entspannter Musik und guten Drinks könnt Ihr das Wetter in bester Open-Air-Atmosphäre genießen. Immer wieder sonntags gibt es dazu auch Kaffee und Kuchen.
Der Eintritt ist frei.
Mittelalterspektakel
Elsterberg - Mittelalterliche Klänge, Ritter im Kampf um Ruhm und Ehre, viele Stände und seltene Gewerke, Handwerkskunst zum Mitmachen und Armbrustschießen für Kinder, Garküchen und Tavernen machen am Sonntag ab 11 Uhr die Burgruine Elsterberg im Vogtland (Karl-Marx-Straße) zum Mittelalterspektakel.
Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 6 Euro. Gewandete zahlen 8 Euro.
Kinderkino
Freiberg - Das Kinderkino bei den Freiberger Sommernächten im Schlosshof Freudenstein gehört zu den Highlights. Freut Euch am Sonntag um 16 Uhr auf den Familienfilm "Lilly und die Kängurus".
TV-Wettermoderator Chris fährt versehentlich ein Känguru-Junges an. Auf der Suche nach Hilfe lernt er die elfjährige Lilly kennen. Das indigene Mädchen kümmert sich sofort um das Tier und Chris und sie werden Freunde. Die Rettung weiterer Kängurus wird für beide zum Abenteuer …
Die Karten kosten ab 6 Euro.
Pippi Langstrumpf
Ehrenfriedersdorf - Sie lebt in der Villa Kunterbunt, ist stark wie zehn Erwachsene und lebt das wildeste und freiste Leben, das man sich vorstellen kann: Pippi Langstrumpf.
Auf der Naturbühne Greifenstein bekommt Ihr am Sonntagnachmittag einen Einblick in ihr Leben mit ihren tierischen Gefährten Herr Nilsson und Kleiner Onkel sowie ihren Freunden Tommy und Annika.
Die Geschichte erzählt von der unerschütterlichen Unabhängigkeit einer kleinen Heldin, die sich durch nichts und niemanden stoppen lässt.
Los geht's um 15 Uhr. Tickets gibt es bereits online.
Big Jump in Chemnitztal
Markersdorf-Taura - Fahrt vom Museumsbahnhof Markersdorf-Taura ab 10 Uhr im 30-Minuten-Takt mit dem Chemnitztal-Express bis zum Haltepunkt Amselgrund.
Dort erwarten Euch beim "Big Jump" zahlreiche Sonnenliegen und -schirme, viele Infos rund ums Flussbaden sowie die Möglichkeit für körperliche Bewegung an der frischen Luft und im Wasser.
Blutreserven im Sommer auf kritischem Stand: Hier könnt Ihr spenden
[Anzeige] Chemnitz - Derzeit gehen die Blutreserven des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost immer weiter zurück. Umso wichtiger sind Blutspenden. Denn Blut wird täglich benötigt - nach Unfällen, bei Operationen, Geburten oder zur Behandlung schwerer Erkrankungen.
Wenn Ihr Euch bei der Hitze zum Blutspenden entscheidet, beachtet folgende Tipps.
- Die tägliche Trinkmenge sollte auf rund drei Liter erhöht werden. Geeignet sind gekühlte, elektrolythaltige Getränke wie zum Beispiel Apfelsaftschorle.
- Vor der Blutspende sollte ausgewogen und leicht gegessen werden.
- Längere Aufenthalte und körperliche Anstrengungen in der Sonne sollten nach Möglichkeit vermieden werden.
- Auf Sport sollte am Tag der Blutspende verzichtet werden.
Eine Übersicht über die nächsten Blutspendetermine in Eurer Region findet Ihr beim Deutschen Roten Kreuz.
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Titelfoto: Bildmontage: Franz Michel/Weltecho, 123rf/nomadsoul1, Dirk Rückschloß/Pixore Photography, ,STUDIOCANAL / John Platt