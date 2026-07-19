19.07.2026 07:04 Pippi Langstumpf, Ritter und ein Sommerhof: Das könnt Ihr heute erleben

Erhascht noch schnell die letzten Sonnenstrahlen, bevor es in der neuen Woche wieder grau wird. Wir bieten Euch diese Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Erhascht noch schnell die letzten Sonnenstrahlen, bevor es in der neuen Woche wieder grau wird. Wir bieten Euch diese abwechslungsreiche Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung.

Ein Abend beim Parksommer

Chemnitz - Voller Entspannung geht es im Parksommer (Stadthallenpark) am Sonntag zu. Der Abend beginnt um 18 Uhr mit einer Session, "Happy Soul Flow", bevor Ihr um 20 Uhr der Musik von FUHRMANN lauschen könnt. Der Eintritt ist frei.

Deine täglichen News aus Chemnitz Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

FUHRMANN beim Parksommer: Seine Musik motiviert, erzeugt positive Stimmung und reißt mit. © PR

Technik entdecken - MINT erleben!

Chemnitz - Das Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) lädt Kinder, Familien und alle Interessierten zu einer spielerischen Entdeckungsreise in die Welt der Maschinentechnik ein. Ob mit Pappe, Stiften, Nadel und Faden oder mit kleinen Mechaniken: In der Ausstellung entstehen eigene Maschinenmodelle, die sich drehen, bewegen oder überraschen. Das Museum hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 8 Euro und ist für Kinder unter 18 Jahren frei.

Im Industriemuseum kann sich ausgetobt werden. © Katharina Kabus/Industriemuseum

Familiensport am Vormittag

Chemnitz - Sonntagvormittag wird es sportlich in Chemnitz. In der Turnhalle der Unteren Luisenschule (Fritz-Maschke-Straße 21), in der Sporthalle des Berufsschulzentrums für Wirtschaft 1 (Lutherstraße 2) und in der Sporthalle der Dr. Salvador-Allende-Grundschule (Straße Usti nad Labem 279) findet wieder der "Offene Sportsonntag" für Kinder, Erwachsene und Familien statt. Professionelle Übungsleiter betreuen den Vormittag und Ihr könnt verschiedene neue Sportarten entdecken. Die Turnhallen haben zwei Stunden ab 9.30 Uhr (Untere Luisenstraße ab 10 Uhr) geöffnet.

Wie wäre es mit einer neuen Sportart? © 123RF/gekaskr

Sommer im Hof

Chemnitz - Ab 14 Uhr begrüßt Euch das Weltecho (Annaberger Straße 24) in seinem Hof. Bei entspannter Musik und guten Drinks könnt Ihr das Wetter in bester Open-Air-Atmosphäre genießen. Immer wieder sonntags gibt es dazu auch Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Coole Drinks und beste Stimmung erwarten Euch im Hof des Weltechos. © Franz Michel/Weltecho

Mittelalterspektakel

Elsterberg - Mittelalterliche Klänge, Ritter im Kampf um Ruhm und Ehre, viele Stände und seltene Gewerke, Handwerkskunst zum Mitmachen und Armbrustschießen für Kinder, Garküchen und Tavernen machen am Sonntag ab 11 Uhr die Burgruine Elsterberg im Vogtland (Karl-Marx-Straße) zum Mittelalterspektakel. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 6 Euro. Gewandete zahlen 8 Euro.

Ein Ritterkampf darf natürlich auch nicht fehlen. (Symbolfoto) © 123rf/nomadsoul1

Kinderkino

Freiberg - Das Kinderkino bei den Freiberger Sommernächten im Schlosshof Freudenstein gehört zu den Highlights. Freut Euch am Sonntag um 16 Uhr auf den Familienfilm "Lilly und die Kängurus". TV-Wettermoderator Chris fährt versehentlich ein Känguru-Junges an. Auf der Suche nach Hilfe lernt er die elfjährige Lilly kennen. Das indigene Mädchen kümmert sich sofort um das Tier und Chris und sie werden Freunde. Die Rettung weiterer Kängurus wird für beide zum Abenteuer … Die Karten kosten ab 6 Euro.

Lilly und die Kängurus. © STUDIOCANAL / John Platt

Pippi Langstrumpf

Ehrenfriedersdorf - Sie lebt in der Villa Kunterbunt, ist stark wie zehn Erwachsene und lebt das wildeste und freiste Leben, das man sich vorstellen kann: Pippi Langstrumpf. Auf der Naturbühne Greifenstein bekommt Ihr am Sonntagnachmittag einen Einblick in ihr Leben mit ihren tierischen Gefährten Herr Nilsson und Kleiner Onkel sowie ihren Freunden Tommy und Annika. Die Geschichte erzählt von der unerschütterlichen Unabhängigkeit einer kleinen Heldin, die sich durch nichts und niemanden stoppen lässt. Los geht's um 15 Uhr. Tickets gibt es bereits online.

Pippi Langstumpf auf ihrem Pferd "Kleiner Onkel". © Dirk Rückschloß/Pixore Photography

Big Jump in Chemnitztal

Markersdorf-Taura - Fahrt vom Museumsbahnhof Markersdorf-Taura ab 10 Uhr im 30-Minuten-Takt mit dem Chemnitztal-Express bis zum Haltepunkt Amselgrund. Dort erwarten Euch beim "Big Jump" zahlreiche Sonnenliegen und -schirme, viele Infos rund ums Flussbaden sowie die Möglichkeit für körperliche Bewegung an der frischen Luft und im Wasser.

Blutreserven im Sommer auf kritischem Stand: Hier könnt Ihr spenden

Allein in Sachsen werden an jedem Werktag rund 650 Blutspenden benötigt. © DRK