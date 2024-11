Ausflugstipps zum Feiertag in Chemnitz: Hier gibt's gruseliges Programm

Chemnitz - Für die einen ist heute Reformationstag, die anderen feiern Halloween! Auf jeden Fall gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Auch die Parkeisenbahn fährt noch mal zwischen 10 und 20 Uhr. Abends kann man sich bei einer Lichterfahrt durch den Küchwald so richtig schön gruseln. Im Innenhof vom Bahnbetriebswerk präsentieren die Gartenbahner ihre neuesten Fahrzeuge.

Chemnitz - Ab 14 Uhr wird im Chemnitzer Küchwald an der Küchwaldbühne Kürbisfest gefeiert: mit Bastelangeboten, Akrobatik, Tanz und Feuershow. Und ein Lampionumzug wird natürlich auch nicht fehlen.

Chemnitz - Nicht überall wird sich gegruselt. Am Pelzmühlenteich (Pelzmühlenstraße 17) hingegen findet das jährliche " Abfischen " statt. Begleitet von Live-Musik, leckeren Snacks und erfrischenden Getränken gibt es allerlei zu Erleben.

Der Eintritt kostet 7 Euro, für Kinder ab sechs Jahren 5 Euro. Die Kinder, die im Kostüm kommen, haben in Begleitung von einem Erwachsenen freien Eintritt.

Crimmitschau - Auch das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain (Am Schloss 7) öffnet seine Pforten und bietet ein besonderes Halloween-Programm.

Annaberg-Buchholz - Kennt Ihr die Töpfchenhexe? Wie ihr Name schon verrät, sammelt sie leidenschaftlich gerne kleine Töpfchen. Jetzt will sie eins vom Lehrer Lummelbuck mopsen. Aber als sie in sein Zimmer kommt, sitzt dort ein weinender Junge, der ihre Hilfe braucht.

Wie sie zur Helferin in der Not wird, seht Ihr um 15 Uhr im Eduard-von-Winterstein-Theater (Buchholzer Straße 67).

Der Eintritt kostet ab 10,50 Euro.