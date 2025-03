Sieben Ausflugshighlights für Euren Sonntag in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - 70 Mitwirkende, Solisten, Chor und Orchester der Cinema Festival Symphonics präsentieren am Sonntag um 19 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) "Der König der Löwen - The Music Live in Concert".

Zur magischen Musik von Sir Elton John (77) und Hans Zimmer (67) sind Video-Clips zu sehen, die das Publikum direkt in die afrikanische Savanne entführen.

Die Tickets kosten ab 57 Euro. Tickets gibt es bei Eventim.