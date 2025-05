Sieben Geheimtipps zur heutigen Chemnitzer Museumsnacht

Chemnitz - 31 Museen und Archive, elf Galerien: Am Samstag lädt Chemnitz zur Museumsnacht ein. Von 18 bis 1 Uhr bieten die Häuser ein vielfältiges Programm. TAG24 hat Einblicke ausgewählt, die Sie sonst nur selten bekommen.

Karl-Marx-Stadt am Schloßbergmuseum: Das Interhotel "Kongreß" wächst. Die Stadthalle entsteht. Hobby-Filmer Helmut Bleyl (1925-2001) dokumentierte, wie sich Karl-Marx-Stadt nach dem Krieg entwickelte. Ausschnitte seiner Schmalfilmdokumentation zeigt das Schloßbergmuseum ab 21 Uhr im Innenhof.

In der Schloßkirche geht es bis zur Türmer-Wohnung: "Von dort hat man einen schönen Blick über Chemnitz." Auf den Turm der St. Petrikirche kommen Interessierte bis zur Mitte.

Wer den Turm der St. Petrikirche oder Schloßkirche erklimmen will, sollte seine Chance am Samstag bis 22.30 Uhr nutzen. "Normalerweise sind die Türme nicht offen", erklärt Ehrenamtler Stephan Fensch (71).

Bei ihren Vorführungen zieht die Dampfmaschine Besucher in ihren Bann. © Sven Gleisberg

Im Schauplatz Eisenbahn Chemnitz-Hilbersdorf fährt der Doppelstock-Schienenbus "Alma". Besucher können von 18 Uhr bis Mitternacht mit "Alma" auf der Strecke des Schauplatz-Express über das Gelände fahren. Sie wurde 1996 gebaut und ist eins von noch fünf existierenden Doppelstock-Schienenbussen.

Die Dampfmaschine im Industriemuseum leistete etwa 200 PS als sie noch im Sägewerk Börnichen arbeitete. 100 Jahre nach ihrem Bau zog sie 1996 ins Industriemuseum.

Dort wird sie nur noch am letzten Sonntag des Monats und am darauffolgenden Dienstag aus dem Ruhestand geholt. Zur Museumsnacht läuft sie von 18.30 Uhr bis Mitternacht.

Im Grabungsgelände "Fenster in die Erdgeschichte" gibt es von 18 bis 22 Uhr einen Einblick in die Arbeit der Forscher. Museumsdirektor Ronny Rößler erklärt, warum an der Glockenstraße nach dem Versteinerten Wald Chemnitz gegraben wird. Im Nachbargebäude zeigt der geologische Präparator, wie viel Fingerspitzengefühl für die Aufbereitung der Funde nötig sind.