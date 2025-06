Sieben Tipps gegen Langeweile am Pfingstsonntag

Chemnitz - Vom Fahrradfest über eine Teddybärenmesse bis zum Kanonendonner. Auch am Pfingstsonntag gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Am Sonntag von 10 bis 15 Uhr gibt es eine Ausstellung zur Geschichte der Diamant-Fahrräder und alle sind eingeladen, selbst mit einem Diamant-Fahrrad oder einer Erinnerung daran, vorbeizukommen.

Chemnitz - "140 Jahre Diamant" ist das diesjährige Motto beim Fahrradfest an der historischen Hochgarage vom Fahrzeugmuseum Chemnitz (Zwickauer Straße 77).

Chemnitz - Zum Tag des Eisenbahners darf auch auf dem Schauplatz Eisenbahn (Frankenberger Straße 172) in Chemnitz ein Pfingstprogramm nicht fehlen. Auf Euch warten Familienführungen, der Schauplatzexpress, Zollbahnfahrten, ein Bastelbahnhof und vieles mehr.

Chemnitz - Am Pfingstsonntag veranstaltet das Kino Metropol in Zusammenarbeit mit dem Chemnitzer Brickfilm-Festival-Team das Brickfilm Festival. Dabei erwartet Euch ein vielseitiges Programm zum Thema Klemmbaustein.

Sie alle wurden in liebevoller Handarbeit in ganz Deutschland gefertigt und suchen nun ein neues Zuhause. Kinder können selbst ein Kuscheltier herstellen, es gibt Bären-Accessoires und im Innenhof ein Kinderfest.

Chemnitz - Im Taubenschlag vom Folklorehof Grüna (Pleißaer Straße 18) finden sich am Sonntag von 10 bis 17 Uhr zur 17. Grünaer Bärenmesse unzählige Teddybären ein.

Oelsnitz - Der Pfingstsonntag steht im Schloss Voigtsberg in Oelsnitz im Vogtland (Schloßstraße 32) im Zeichen der Schützen. Der Ort hat seit über einhundert Jahren traditionsreiche Schützengesellschaften, Schützenvereine und Schützengilden.

Ab 11 Uhr erwartet Euch am Sonntag beim TRUCKERZ-Festival ein buntes Familienprogramm mit Bierkisten stapeln, Auto bergen, Hüpfburgen und vielem mehr. Zum Ausklang spielt DJ Tobi im oder am Festzelt.

Markersbach - Am Oberbecken treffen sich am Wochenende wieder zahlreiche Truckerfahrer aus ganz Deutschland.

Schwarzenberg - Auf dem Festplatz an der B101 findet auch in diesem Jahr in Schwarzenberg das traditionelle Pfingstvolksfest mit zahlreichen Attraktionen statt.

Abgerundet wird es am Sonntagabend um 22 Uhr mit einem Musik-Feuerwerk. Geöffnet hat der Rummel ab 14 Uhr.

TAG24 wünscht Euch einen aufregenden Sonntag!