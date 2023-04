Töpfermarkt, Gojko Mitic & Co.: Das könnt Ihr alles am Sonntag in Chemnitz und Umgebung erleben

Es ist schon wieder Sonntag und damit Zeit, mal wieder etwas in Familie zu machen. Wer sich sportlich betätigen will, kann das in Chemnitz beim Sportsonntag tun oder bei einem Spaziergang auf dem Walderlebnispfad in Wechselburg. In Freiberg findet außerdem ein Töpfermarkt statt und auch das Klein-Erzgebirge ist nach der Winterpause wieder geöffnet.