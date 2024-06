Vom Food Festival bis Hindernislauf: Das gibt es heute zu erleben

Chemnitz - Wir starten mit einem attraktionsreichen Wochenende in den Juni! Auch zum Sonntag gibt es in Chemnitz und Umgebung viel zu erleben und zu sehen.

Meerane - Die Stadt Meerane feiert in diesem Jahr ihr 850-jähriges Jubiläum und bietet dabei ein umfangreiches Programm an Attraktionen und Events - auch am heutigen Sonntag.

So finden der 6. Parkfestlauf (Meerathon), mehrere Stadtrundfahrten mit dem Trabant, ein Mittelaltermarkt und am Abend ein Konzert der Band Karat statt. Abgeschlossen wird der Abend mit DJ Leo Smith.