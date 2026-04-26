26.04.2026 06:40 Sieben Ausflugsideen für einen schönen Frühlingssonntag

Wir haben wieder sieben Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung für Euch, damit Ihr am Montag etwas zu erzählen habt.

Chemnitz - Hausaufgaben erledigt? Die Wohnung auf Vordermann gebracht? Dann gibt es keinen Grund mehr, den Sonntag Zuhause zu verbringen. Wir haben dafür wieder sieben Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Großes Anbaden am Stausee Rabenstein

Chemnitz - Der Stausee Rabenstein (Oberfrohnaer Straße 165) feiert am Sonntag seinen Saisonauftakt und bietet von 10 bis 18 Uhr ein buntes Programm für die ganze Familie und dem traditionellen Anbaden. Um 13 Uhr sind die mutigen Wasserratten gefragt, wenn es bei 12 Grad wieder heißt: "rein ins kühle Nass" und damit offiziell rein in den Sommer. Der Eintritt sowie das Parken sind frei.

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Bei 12 Grad können die ersten Wasserratten am Sonntag in den Stausee wagen. (Archivbild) © Ralph Kunz

Floh- und Kreativmarkt

Chemnitz - Auf dem Chemnitzer Garagen-Campus (Zwickauer Straße 164) könnt Ihr am Sonntag über einen Floh- und Kreativmarkt schlendern. Hier gibt es Kunst, Handgemachtes und liebevoll ausgewählte Fundstücke, um Einzigartiges zu finden. Der Markt hat von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Viel Spaß beim Stöbern und Bummeln auf dem Floh- und Kreativmarkt auf dem Chemnitzer Garagen-Campus. (Symbolbild) © 123RF/valemaxxx

Zwickauer Frühlingsvolksfest

Zwickau - Auf dem Platz der Völkerfreundschaft findet seit Freitag wieder das große Zwickauer Frühlingsvolksfest statt. Dieses Jahr gibt es zudem das erste Mal eine Volksfest-Königin: die 27-jährige Saskia. Zahlreiche Fahrgeschäfte, leckere Köstlichkeiten und ein buntes Programm erwartet Euch auch an diesem Sonntag von 14 bis 22 Uhr. Zudem findet um 15 Uhr die große Oldtimer- und Trabantparade "Die Trabbiparade" statt.

Neben dem Kettenkarussell erwarten Euch noch viele weitere Fahrgeschäfte. © Kristin Schmidt

Das Leben von vor 1100 Jahren

Rochlitz - Auch auf Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) ist an diesem Wochenende wieder viel los. Von 10 bis 18 Uhr ist das Frühmittelalter zu Gast. Dabei bekommt Ihr einen Einblick in das Leben von vor 1100 Jahren. Bei einem abwechslungsreichen Rundgang durch das Schloss trefft Ihr verschiedene Akteure und erlebt Geschichte hautnah mit. Der Museumseintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 7 Euro, für Kinder (6 bis 16 Jahre) ein Euro.

Auf Schloss Rochlitz könnt Ihr Euch auf eine Reise in die Vergangenheit begeben. © Schloss Rochlitz © Andre Forner

Naschmarkt im Erzgebirge

Lugau - Im Historischen Güterboden im Stadtpark Lugau erwartet Euch ein kleiner, aber feiner Markt rund um kulinarische Genüsse. Regionale Erzeuger, direktvermarktende Betriebe und Vereine bieten von 11 bis 16 Uhr ihre Produkte an. Schlemmen ist hier nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich gewünscht.

Beim Naschmarkt gibt es garantiert auch etwas zum Probieren. (Symbolbild) © 123rf/ kulkann75

HOT im Herzen

Hohenstein-Ernstthal - Die Hohensteiner Innenstadt verwandelt sich am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zur Festmeile. Beim Frühlingsfest "HOT im Herzen" erwarten Euch viele Aktionen für die ganze Familie, Musik und geöffnete Geschäfte. Unter anderem können die Kinder um 14 Uhr an einer Schatzsuche im Stadtgarten teilnehmen. Auch eine Reifenrallye und eine Modenschau warten auf Euch.

Familienstück mit dem Traumzauberbaum

Glauchau - Im Theater Glauchau (Theaterstraße 39) wird am Sonntagnachmittag das Musiktheaterstück "Der Traumzauberbaum und das blaue Ypsilon" aufgeführt. Dabei geht es ums Glücklichsein. Die beiden Waldgeister des Traumzauberbaums, Moosmutzel und Waldwuffel, freuen sich auf eine Miezekatzen-Hochzeit und alle Kinder sind eingeladen. Die rosarote Liebesbrille, die das Hochzeitspferd Rosenhuf für die Vermählung benötigt, ist verschwunden. Der Traumzauberbaum ruft die Findefee Antonia, sie soll diesen Kriminalfall aufklären. Ob die Hochzeit stattfinden kann, erfahrt Ihr um 16 Uhr. Tickets gibt es ab 17,50 Euro.

Der "Traumzauberbaum" garantiert großen Spaß für die ganze Familie. © PR

FUNtastische Mailights

Das Fundora bietet zahlreiche Mai-lights! © Fundora/Stadtwerke Schneeberg