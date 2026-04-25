25.04.2026 06:56 Dinos, Hunde und Leckereien: Das könnt Ihr heute in Chemnitz und Umgebung erleben

Keine Zeit für Langeweile! Mit unseren Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung für Euren Samstag fällt Euch ganz sicher nicht die Decke auf den Kopf.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Keine Zeit für Langeweile! Mit unseren Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung für Euren Samstag fällt Euch ganz sicher nicht die Decke auf den Kopf.

Wrestling in der Kirche

Chemnitz - Ja, Ihr habt richtig gelesen. Am Samstagabend findet unter dem Titel "Enter the ring" ein großes Wrestling-Ereignis in der Markus-Kirche (Theodor-Körner-Platz) statt. Insgesamt 17 internationale und deutschalndweite Profi-Wrestler treten gegeneinander ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) an. Lasst Euch mitreißen! Der Eintritt ist frei.

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Show-Wrestling sieht brutal aus, doch ist vorher alles abgesprochen. © IMAGO/Hanno Bode

Chemnitz - Am Samstag findet auf der Wiese neben dem Kosmonautenzentrum im Küchwaldpark wieder das sogenannte "Bark Date" statt, bei dem süße Vierbeiner auf der Suche nach neuen Eltern sind. Bis zu 30 Hunde werden von 11 bis 13 Uhr auf der Wiese herumtollen und freuen sich auf ihre möglichen Adoptiveltern.Wenn es beim ersten Date tatsächlich funkt, könnt Ihr Euer Interesse dem entsprechenden Verein oder Tierheim vor Ort mitteilen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Ihr wollt Euch einen Hund als Haustier anschaffen? Vielleicht findet Ihr bei "Bark Date" den Richtigen. (Archivbild) © Maik Börner

Modellbahn-Kreativtag

Chemnitz - Im Kraftwerk Chemnitz (Kaßbergstraße 36) steht die Modellbahn im Mittelpunkt. Von 9 bis 16 Uhr können Modellbahn-Fans auf dem Tauschmarkt für Modellbahnartikel stöbern und an Kreativangeboten teilnehmen. Zudem stellt sich auch die AG Modellbahn des Kraftwerks vor. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Im Kraftwerk Chemnitz dreht sich am Samstag alles um die Modellbahn. (Symbolbild) © Maik Börner

80er/90er-Kultparty

Chemnitz - Im pentagon³ (Brückenstraße 17) steigt am Samstagabend die große 80er/90er-Kultparty. Freut Euch auf coolen Sound aus den beiden Kultjahrzehnten. Ob Depeche Mode, Eurythmics, Modern Talking, Neue Deutsche Welle, Italo-Sounds, Black & Soul, Rock oder Discofox … Bei dieser DJ-Party kommt jeder auf seine Kosten. Los geht's um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 14,61 Euro.

Im pentagon³ kann am Samstagabend getanzt werden, bis die Füße glühen. (Symbolbild) © 123rf/cerberoff

Meet & Greet mit Mike Süsser

Zwickau - Die Selgros Zwickau (Saarstraße 16a) feiert ihr 30-jähriges Jubiläum und hat dafür den Fernsehkoch Mike Süsser (55) eingeladen. Bei einem exklusiven Meet and Greet könnt Ihr mit dem 55-Jährigen von 9 bis 11 Uhr reden und ein Foto machen. Zudem warten auf Euch Leckereien vom Grillen und viele weitere Verkostungen, Jubiläumsangebote und satte Rabatte.

Die Selgros Zwickau feiert 30-jähriges Jubiläum. © 123RF/andron19821982

Streetfood Festival

Annaberg-Buchholz - Die Sonne lacht und auch die Streetfood-Festivals ziehen wieder durch das Land. An diesem Wochenende verwandelt sich der Marktplatz in Annaberg-Buchholz zu einer großen Streetfood-Zone voller Düfte, Geschmack und guter Laune. Hier könnt Ihr entdecken, probieren und schlemmen, bis ihr platzt. Das Festival hat von 11 bis 22 Uhr (Sonntag: 11 bis 20 Uhr) geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von süß bis herzhaft ist auf dem Streetfood Festival für jedes Leckermäulchen etwas dabei. (Symbolbild) © 123rf/kodartcha

Dino-Metal für die ganze Familie!

Freiberg - Wer sagt, dass Metal nur etwas für Große ist? Die HEAVYSAURUS zeigen bereits seit beinahe zehn Jahren, dass die Musik auch Kinder begeistert. Ihre Musik ist laut, lebendig und liebevoll gemacht. Die Melodien sind auch für die Kleinen gut zum Mitsingen und die Texte begeistern die kleinen Metalheads. Empfohlen werden die Konzerte für Kinder von 3 bis 11 Jahren. Neugierig? Dann schaut am Nachmittag um 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) im Tivoli Freiberg vorbei. Tickets kosten 38,35 Euro, für Kinder von 3 bis 11 Jahre 34,05 Euro und für Kids unter 3 Jahren 10 Euro.

Die Heavysaurus begeistern mit kinderfreundlichen Metal-Songs. © Uwe Meinhold

Ein Wahrzeichen erwacht

Oelsnitz - Das KohleWelt - Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge (Pflockenstraße) feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen - unter anderem mit einem bedeutenden Schritt. Am Samstag, um 14 Uhr, erfolgt die feierliche Inbetriebnahme des historischen Förderturms mit dem Bergmusikkorps "Glück auf" und einer kleinen Fahnenabordnung. Im Anschluss daran bietet sich die Möglichkeit den Förderturm in kleinen Gruppen zu befahren und die Ausstellung der KohleWelt zu besichtigen.

Mit Muskelkraft durchs Chemnitztal