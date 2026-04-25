Dinos, Hunde und Leckereien: Das könnt Ihr heute in Chemnitz und Umgebung erleben
Chemnitz - Keine Zeit für Langeweile! Mit unseren Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung für Euren Samstag fällt Euch ganz sicher nicht die Decke auf den Kopf.
Wrestling in der Kirche
Chemnitz - Ja, Ihr habt richtig gelesen. Am Samstagabend findet unter dem Titel "Enter the ring" ein großes Wrestling-Ereignis in der Markus-Kirche (Theodor-Körner-Platz) statt. Insgesamt 17 internationale und deutschalndweite Profi-Wrestler treten gegeneinander ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) an.
Lasst Euch mitreißen! Der Eintritt ist frei.
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Bark Date
Chemnitz - Am Samstag findet auf der Wiese neben dem Kosmonautenzentrum im Küchwaldpark wieder das sogenannte "Bark Date" statt, bei dem süße Vierbeiner auf der Suche nach neuen Eltern sind.
Bis zu 30 Hunde werden von 11 bis 13 Uhr auf der Wiese herumtollen und freuen sich auf ihre möglichen Adoptiveltern.Wenn es beim ersten Date tatsächlich funkt, könnt Ihr Euer Interesse dem entsprechenden Verein oder Tierheim vor Ort mitteilen.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Modellbahn-Kreativtag
Chemnitz - Im Kraftwerk Chemnitz (Kaßbergstraße 36) steht die Modellbahn im Mittelpunkt. Von 9 bis 16 Uhr können Modellbahn-Fans auf dem Tauschmarkt für Modellbahnartikel stöbern und an Kreativangeboten teilnehmen.
Zudem stellt sich auch die AG Modellbahn des Kraftwerks vor.
Der Eintritt kostet 2 Euro.
80er/90er-Kultparty
Chemnitz - Im pentagon³ (Brückenstraße 17) steigt am Samstagabend die große 80er/90er-Kultparty. Freut Euch auf coolen Sound aus den beiden Kultjahrzehnten.
Ob Depeche Mode, Eurythmics, Modern Talking, Neue Deutsche Welle, Italo-Sounds, Black & Soul, Rock oder Discofox … Bei dieser DJ-Party kommt jeder auf seine Kosten.
Los geht's um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 14,61 Euro.
Meet & Greet mit Mike Süsser
Zwickau - Die Selgros Zwickau (Saarstraße 16a) feiert ihr 30-jähriges Jubiläum und hat dafür den Fernsehkoch Mike Süsser (55) eingeladen. Bei einem exklusiven Meet and Greet könnt Ihr mit dem 55-Jährigen von 9 bis 11 Uhr reden und ein Foto machen.
Zudem warten auf Euch Leckereien vom Grillen und viele weitere Verkostungen, Jubiläumsangebote und satte Rabatte.
Streetfood Festival
Annaberg-Buchholz - Die Sonne lacht und auch die Streetfood-Festivals ziehen wieder durch das Land. An diesem Wochenende verwandelt sich der Marktplatz in Annaberg-Buchholz zu einer großen Streetfood-Zone voller Düfte, Geschmack und guter Laune.
Hier könnt Ihr entdecken, probieren und schlemmen, bis ihr platzt.
Das Festival hat von 11 bis 22 Uhr (Sonntag: 11 bis 20 Uhr) geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Dino-Metal für die ganze Familie!
Freiberg - Wer sagt, dass Metal nur etwas für Große ist? Die HEAVYSAURUS zeigen bereits seit beinahe zehn Jahren, dass die Musik auch Kinder begeistert. Ihre Musik ist laut, lebendig und liebevoll gemacht. Die Melodien sind auch für die Kleinen gut zum Mitsingen und die Texte begeistern die kleinen Metalheads.
Empfohlen werden die Konzerte für Kinder von 3 bis 11 Jahren.
Neugierig? Dann schaut am Nachmittag um 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) im Tivoli Freiberg vorbei. Tickets kosten 38,35 Euro, für Kinder von 3 bis 11 Jahre 34,05 Euro und für Kids unter 3 Jahren 10 Euro.
Ein Wahrzeichen erwacht
Oelsnitz - Das KohleWelt - Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge (Pflockenstraße) feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen - unter anderem mit einem bedeutenden Schritt. Am Samstag, um 14 Uhr, erfolgt die feierliche Inbetriebnahme des historischen Förderturms mit dem Bergmusikkorps "Glück auf" und einer kleinen Fahnenabordnung.
Im Anschluss daran bietet sich die Möglichkeit den Förderturm in kleinen Gruppen zu befahren und die Ausstellung der KohleWelt zu besichtigen.
Mit Muskelkraft durchs Chemnitztal
Claußnitz - Ein Work-out der besonderen Art wartet auf Euch am Museumsbahnhof Markersdorf-Taura in Claußnitz (direkt an der B107). Die Eisenbahnfreunde holen die Draisinen heraus und das bedeutet Bauch-, Beine-, Po-Training auf der Fahrraddraisine und Herausforderungen für Rücken, Bizeps und Trizeps auf der Handhebeldraisine.
Der Draisinentag geht von 13 bis 18 Uhr. Der Fahrpreis kostet ab 5 Euro, für Kinder ab 3,50 Euro. Anmelden könnt Ihr Euch über WhatsApp und andere Messenger: 015252424633.
TAG24 wünscht Euch einen spannenden Samstag!
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Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, 123rf/kodartcha, Maik Börner (2)