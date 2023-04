Von Kletterspaß bis Brotbacktag: Das könnt Ihr am Ostermontag alles erleben

Auch am Ostermontag ist einiges los in Chemnitz und Umgebung. Im Wasserschloss Klaffenbach werden per GPS Eier gesucht und in der Miniwelt ist der Osterhase.

Von Victoria Winkel

Und schon ist der letzte Oster-Feiertag wieder da. Wer auch heute noch einmal etwas Spannendes erleben möchte, sollte einen Blick in unsere Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung werfen. Wir wünschen Euch einen schönen Ostermontag.

Ostern in der Miniwelt

Lichtenstein - Zum Ostermontag gibt es auch in der Miniwelt (Chemnitzer Straße 43) noch einmal ein buntes Programm für Groß und Klein. Der Osterhase ist dabei und hat einige Überraschungen im Gepäck. Natürlich könnt Ihr auch die Miniaturen, von der Freiheitsstatue in New York über das Opernhaus in Sydney bis zum Pariser Eiffelturm, wie gewohnt besichtigen. Die Miniwelt ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 14,50 Euro, Kinder (5-15)/Schüler/Studenten/Schwerbeschädigte zahlen 10 Euro.

In der Miniwelt in Lichtenstein könnt Ihr an einem Tag die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Welt besuchen. © Maik Börner

Führung zum Heym-Geburtstag

Chemnitz - Heute vor 110 Jahren wurde Stefan Heym als Helmut Flieg in Chemnitz geboren. Seine Kindheit und Schulzeit verbrachte er auf dem Kaßberg. Bei einem Rundgang könnt Ihr die verschiedenen Stationen in seinem Leben kennenlernen, wie das elterliche Wohnhaus, das Gymnasium oder die Synagoge. Die Führung mit Gästeführerin Grit Linke beginnt um 10 Uhr am Gerhart-Hauptmann-Platz 13. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Gästeführerin Grit Linke nimmt Euch mit zu Lebensstationen von Stefan Heym in Chemnitz. © Uwe Meinhold

Kletterwald Chemnitz

Chemnitz - Abenteurer, Mut, Ausdauer und Geschicklichkeit stehen bei einem Ausflug in den Kletterwald im Mittelpunkt. Im Kletterwald Chemnitz-Rabenstein (Oberfrohnaer Straße 165) warten 12 Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen auf Euch, mit insgesamt 121 Elementen und einer Gesamtlänge von 1503 Metern. Der Kletterwald öffnet um 10 Uhr. Zweieinhalb Stunden Kletterspaß kosten 22 Euro, Kinder (6 bis 9 Jahre) zahlen 14 Euro, Zehn- bis Dreizehnjährige 16 Euro, ab 14 Jahre 18 Euro und Schüler/Studenten 20 Euro. Es wird um telefonische Voranmeldung unter 0172/7962379 gebeten.

Im Chemnitzer Kletterwald in Rabenstein könnt Ihr unter anderem in zehn Metern Höhe zwischen den Bäumen klettern. © Matthias Lippmann

Mildensteiner Brotbacktag

Leisnig - Ein verführerischer Duft zieht durch die Burg Mildenstein (Burglehn 6)! Zwischen 11 und 14 Uhr wird der große Holzbackofen angeheizt und es wird Brot gebacken. Die frischen Brote können dann natürlich auch gekauft werden. Die Burg selbst ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 7 Euro, Kinder von 6 bis 16 Jahren zahlen einen Euro.

Auf Burg Mildenstein ist am Ostermontag Brotbacktag. © 123RF/freeprod

Eggtive Klaffenbach

Chemnitz - Ostereiersuche 2.0: Im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) könnt Ihr ab 11 Uhr beim Eier-Caching mit GPS auf Ostereiersuche gehen. Es gibt zwei Routen für Anfänger und Fortgeschrittene rund um das Wasserschloss. Wer keine Lust auf die Sucherei hat, kann sich auch beim Torwandschießen, Laufradrennen (Kinder zwischen 3 und 5 Jahre) und Hüpfspaß austoben. Natürlich ist auch das Schloss für Rundgänge geöffnet. Die Teilnahme an den Osterveranstaltungen ist kostenfrei, der Eintritt ins Schloss kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Im Wasserschloss Klaffenbach kann man per GPS Ostereier suchen. © Ralph Kunz

Gondeln auf dem Schlossteich

Chemnitz - Die Gondelstation am Schlossteich (Promenadenstraße 5z) ist in das Frühjahr gestartet. Auf Euch warten Schwäne, Flamingos, Tretboote oder, ganz klassisch, Ruderboote, um den Teich mitten in der Chemnitzer Innenstadt zu erkunden. Die Gondelstation ist ab 12 Uhr geöffnet. Für 30 Minuten Tretboot-Spaß zahlt Ihr 11 Euro. Ein Ruderboot kostet für eine halbe Stunde 6 Euro (Preise jeweils für zwei Personen). Geöffnet ist ab 10 Uhr.

Wer mal wieder Tretboot fahren möchte, ist an der Gondelstation am Chemnitzer Schlossteich richtig. © Kristin Schmidt

Flugvorführungen in der Falknerei

Plauen - Wer einmal die Könige der Lüfte, die Greifvögel, live erleben will, ist in der Falknerei Herrmann (Reißiger Gewerbering 25) richtig. Bei einer 70-minütigen Vorstellung könnt Ihr Greifvögel wie Falken oder Adler sowie Eulen hautnah erleben und auch etwas über die Geschichte der Falknerei und ihre Bedeutung in der heutigen Zeit erfahren. Die Vorführung beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, Kinder (4 bis 14 Jahre) zahlen 7 Euro, das ermäßigte Ticket für Menschen mit Behinderung kostet 8 Euro.

Um 15 Uhr findet in der Falknerei Herrmann eine Flugvorführung statt. © Christian Militzer