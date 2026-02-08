Zauberhafte Ausflugsideen für Euren Sonntag in Chemnitz und Umgebung

Endlich wieder Ferien! Die richtige Zeit, um dem grauen Wetter zu trotzen und etwas zu erleben. Wir haben Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Endlich wieder Ferien! Die richtige Zeit, um dem grauen Wetter zu trotzen und etwas zu erleben. Wir haben sieben spannende Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Heinz Erhardt oder Loriot?

Chemnitz - In "Die große Heinz-Erhardt-Show" liefern sich die Darsteller Stefan Linker (Heinz-Erhardt-Imitator), Ralf Steltner und Karin Westfal um 14.30 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) einen regelrechten Schlagabtausch und rezitieren ein Heinz-Erhardt-Gedicht nach dem anderen. Tickets gibt es ab 52 Euro. Die Lachmuskeln haben dann noch nicht genug oder stehen doch eher auf Loriot? Dann bleibt direkt vor Ort und freut Euch auf den "Großen Loriot-Abend" mit den besten Sketchen des Humoristen. Los geht's um 20 Uhr. Karten gibt es ab 44,50 Euro.

Die besten Sketche von Loriot erwarten Euch am Sonntagabend in der Chemnitzer Stadthalle. © PR

Was für ein Puppentheater

Chemnitz - Das Theater am Globus bringt mit "Der Wettlauf zwischen Hase und Igel" wieder einmal eine großartige Inszenierung eines der Brüder-Grimm-Märchen auf die Bühne. In bewährter aber wieder neuer Art: Figurentheater in offener Spielweise - rasant und zugleich präzise, witzig und liebenswert. Freut Euch auf Herrn Igel Pik mit seiner Frau, den Hasen Hasenohr mit seinem schicken Roller und den schönen Fuchs Rotschwanz. Los geht's um 15 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 16,50 Euro und für Kinder bis zwölf Jahren 14,50 Euro.

Wer gewinnt am Ende das Rennen? Der Hase oder der Igel? © J. Braun/Theater am Globus

What a mesh!

Chemnitz - Ausgehend von der Industrie- und Sozialgeschichte der Region widmet sich diese Ausstellung dem Phänomen der Laufmasche - einer sich fortsetzenden, fehlerhaften Veränderung der Gewebestruktur von Strickwaren. Die Laufmasche wird hier zur Denkfigur und zum Sinnbild für die einzelnen Kunstwerke. Dahinter steckt ein Projekt der Hochschule für Bildende Künste Dresden anlässlich der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 in Kooperation mit der Technischen Universität Chemnitz, und kann im Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) betrachtet werden. Das Museum hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene, ermäßigt 8 Euro und für Kinder bis 18 Jahre sowie Schüler über 18 Jahre mit gültigem Schülerausweis ist er frei.

Die Laufmasche wird zur Denkfigur und zum Sinnbild für die einzelnen Kunstwerke. © Industriemuseum Chemnitz

Fantasia steht Kopf

Annaberg-Buchholz - In dem Gastspiel "Fantasia steht Kopf" leidet Prinzessin Felicia Funkelstein unter schwerer Langeweile. Doch dann taucht ein wundersames Spinnenwesen auf - und was hat es mit dem großen Zauberer Massimo Magico auf sich? Das erfahrt Ihr im magischen Tanztheater für die ganze Familie um 18 Uhr im Eduard-von-Winterstein-Theater (Buchholzer Straße 67). Tickets gibt es ab 10,50 Euro.

Prinzessin Felicia Funkelstein zeigt sich am Sonntag in Annaberg-Buchholz. © René Jungnickel/ETO GmbH

More than words

Aue - Unter dem Namen "More Than Words" tourt Stefanie Hertel (46) zusammen mit ihrem Mann Lanny Lanner (51) und ihrer Tochter Johanna Mross (24) durch Deutschland und macht mit ihrer Country-Rock-Band auch Halt im Kulturhaus Aue (Goethestraße 2). Mit viel Gefühl stammen die Lieder und musikalische Produktion aus der Hand von Lanner, dessen Erfahrung in der Country-Musik die perfekte Ergänzung zu den einzigartigen Stimmen der Sängerinnen ist. Dabei versteift More Than Words sich nicht auf ein Genre, sondern ist experimentierfreudig und lässt sich schlichtweg nicht einschränken. Los geht's um 20 Uhr. Tickets gibt es noch für 36 Euro.

Stefanie Hertel (46, l.) zusammen mit ihrem Mann Lanny Lanner (51) und ihrer Tochter Johanna Mross (24). © Hendrik Schmidt/dpa

Gut gegürtet

Rochlitz - Das Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) hat sich wieder ein spannendes Programm für die Kinder ausgedacht. Am Sonntag heißt es "Gut gegürtet". Dabei können sich Kinder aus bunten Stoffen einen eigenen Gürtel anfertigen. Los geht's um 11.30, 13 oder 14.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 5 Euro für Kinder, für Erwachsene 9 Euro. Meldet Euch bitte vorneweg online für eine der Uhrzeiten auf schloss-rochlitz.de an.

Kinder können Gürtel aus bunten Stoffen anfertigen. © Schloss Rochlitz

Winterferien im Minikosmos