Acht Ideen gegen Langeweile: Das könnt Ihr heute in Chemnitz und Umgebung erleben
Chemnitz - Auch wenn sich die Sonne am Samstag eher rarmacht, lohnt sich ein Ausflug ins Freie. Wir haben acht spannende Tipps für Chemnitz und Umgebung herausgesucht. Wir wünschen Euch Spaß!
Winterfinale auf dem Neumarkt
Chemnitz - Auf dem Neumarkt erwartet Euch derzeit wieder die CSg-Winterlounge. Ab 11 Uhr könnt Ihr dort Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, Rodeln und Schlemmen. Zudem gibt es seit diesem Jahr auch eine Mini-Dampflock und ein Eisschloss mit geheimnisvollen Labyrinthgängen.
Am Samstag ist das Winterdorf bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Einzelne Attraktionen sind kostenpflichtig. So kostet der Eintritt zur Eislaufbahn ab 4 Euro.
Punkt Punkt Komma Strich
Chemnitz - Vorerst zum letzten wird im Museum Gunzenhauser (Stollberger Straße 2) die Theaterinszenierung "Punkt Punkt Komma Strich" für junge Menschen ab vier Jahren aufgeführt.
Die Darsteller nähern sich mit Materialien, Farben und Formen, Körpern und Tanz ganz unterschiedlichen Gesten und Gefühlen, Bildräumen und Farbspielen an. Sie stellen Fragen wie: Wann entsteht ein Gesicht? Oder wie lassen sich Gesichter lesen?
Los geht's um 16 Uhr. Tickets gibt es für 12 Euro.
Du sammeln, ich jagen!
Chemnitz - Der moderne Höhlenmann "Caveman" erklärt Euch die Beziehung zwischen Mann und Frau. Denn: Wie schon in der Steinzeit sind Männer Jäger und Frauen Sammlerinnen. Er enthüllt mit trockenem Humor und ironischem Blick, welche Erfüllung "Rumsitzen, ohne zu reden" bedeuten kann oder warum Männer durch das Fernsehprogramm zappen müssen.
Los geht's um 19.30 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Der Eintritt kostet ab 34,80 Euro.
Kindermaskenball
Glauchau - Um 15 Uhr beginnt im Schloss Museum Glauchau (Schlossplatz 5a) ein ausgelassener Kindermaskenball. Ihre Hoheit Schlossprinzessin Jeanette lädt zu einer Audienz in den Festsaal ein und der Hofzeremonienmeister der Gräflich Schönburgischen Schloßcompagnie e. V. führt durch den Nachmittag, begleitet von den Späßen des Hofnarren.
Bei ausgelassenen Tänzen und beim Basteln von bunten Faschingsmasken hat sicher jeder seinen Spaß. Bitte im Kostüm hingehen. Der Eintritt kostet 10 Euro für Kinder, 5 Euro für Begleitpersonen.
Meldet Euch bitte unter der folgenden Telefonnummer vorher an: 03763/ 77 75 80.
Die neuen Leiden des jungen W.
Chemnitz - In "Die neuen Leiden des jungen W." erzählt Ulrich Plenzdorf eine Geschichte über Liebe und Sehnsucht - angelehnt an Goethes Briefroman. Auf der Suche nach seinem Platz in dieser Welt der DDR in den 1970er-Jahren findet Edgar Liebe und Ablehnung, will sich beweisen und scheitert an sich selbst.
Das Stück beginnt um 19.30 Uhr und wird im Spinnbau aufgeführt. Tickets gibt es ab 18 Euro.
Forever Young
Zwickau - In der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) werden am Samstagabend gleich zwei Jahrzehnte gefeiert. Dabei wird an eine Zeit erinnert, in der Musik noch auf dem Walkman gelandet ist, in der Neonbänder geleuchtet haben wie kleine Superkräfte und in der jede neue Bravo Hits die Welt ein Stück größer gemacht hat.
Freut Euch auf eine Hit-Explosion aus 80er Synth-Pop, 90er Eurodance, Rock-Klassikern und Trash-Perlen. Los geht's um 22 Uhr. Für alle, die bis 23 Uhr eintreffen, gibt es ein Freigetränk. Tickets kosten im Vorverkauf 8 Euro.
Auf den Spuren eines Mythos
Zwickau - Im August Horch Museum (Audistraße 7) könnt Ihr Euch derzeit die Sonderausstellung "100 Jahre Horch 8. Auf den Spuren eines Mythos" ansehen.
Als erster in deutscher Produktion serienmäßig hergestellter Achtzylindermotor wurde der "Horch 8" zum Mythos und zum Symbol für Wertigkeit, Zuverlässigkeit und Eleganz. Die Sonderausstellung zeigt 13 exklusive Automobile mit Achtzylindermotor der vergangenen 100 Jahre.
Das Museum hat von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet.
Der Museumseintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.
Bauen - Wohnen - Wohlfühlen
Plauen - In der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4) erwarten Euch an diesem Wochenende bei der Baumesse "Vogtland Bau" ab 10 Uhr Aussteller aus den Bereichen Bau, Baustoffe und Bauelemente, Handwerk, Gebäudetechnik sowie Immobilien und Finanzierung.
Der Eintritt kostet 7 Euro.
