Acht Ideen gegen Langeweile: Das könnt Ihr heute in Chemnitz und Umgebung erleben

Auch wenn sich die Sonne am Samstag eher rarmacht, lohnt sich ein Ausflug ins Freie. Wir haben acht spannende Tipps für Chemnitz und Umgebung herausgesucht.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Auch wenn sich die Sonne am Samstag eher rarmacht, lohnt sich ein Ausflug ins Freie. Wir haben acht spannende Tipps für Chemnitz und Umgebung herausgesucht. Wir wünschen Euch Spaß!

Winterfinale auf dem Neumarkt

Chemnitz - Auf dem Neumarkt erwartet Euch derzeit wieder die CSg-Winterlounge. Ab 11 Uhr könnt Ihr dort Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, Rodeln und Schlemmen. Zudem gibt es seit diesem Jahr auch eine Mini-Dampflock und ein Eisschloss mit geheimnisvollen Labyrinthgängen. Am Samstag ist das Winterdorf bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Einzelne Attraktionen sind kostenpflichtig. So kostet der Eintritt zur Eislaufbahn ab 4 Euro.

Ein neues Highlight in der CSg-Winterlounge: die Mini-Dampflock. © Sven Gleisberg

Punkt Punkt Komma Strich

Chemnitz - Vorerst zum letzten wird im Museum Gunzenhauser (Stollberger Straße 2) die Theaterinszenierung "Punkt Punkt Komma Strich" für junge Menschen ab vier Jahren aufgeführt. Die Darsteller nähern sich mit Materialien, Farben und Formen, Körpern und Tanz ganz unterschiedlichen Gesten und Gefühlen, Bildräumen und Farbspielen an. Sie stellen Fragen wie: Wann entsteht ein Gesicht? Oder wie lassen sich Gesichter lesen? Los geht's um 16 Uhr. Tickets gibt es für 12 Euro.

Die Theaterinszenierung "Punkt Punkt Komma Strich" wird am Samstag vorerst zum letzten Mal aufgeführt. © Nasser Hashemi

Du sammeln, ich jagen!

Chemnitz - Der moderne Höhlenmann "Caveman" erklärt Euch die Beziehung zwischen Mann und Frau. Denn: Wie schon in der Steinzeit sind Männer Jäger und Frauen Sammlerinnen. Er enthüllt mit trockenem Humor und ironischem Blick, welche Erfüllung "Rumsitzen, ohne zu reden" bedeuten kann oder warum Männer durch das Fernsehprogramm zappen müssen. Los geht's um 19.30 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Der Eintritt kostet ab 34,80 Euro.

Der moderne Höhlenmann "Caveman" erklärt Euch die Beziehung zwischen Mann und Frau. © PR

Kindermaskenball

Glauchau - Um 15 Uhr beginnt im Schloss Museum Glauchau (Schlossplatz 5a) ein ausgelassener Kindermaskenball. Ihre Hoheit Schlossprinzessin Jeanette lädt zu einer Audienz in den Festsaal ein und der Hofzeremonienmeister der Gräflich Schönburgischen Schloßcompagnie e. V. führt durch den Nachmittag, begleitet von den Späßen des Hofnarren. Bei ausgelassenen Tänzen und beim Basteln von bunten Faschingsmasken hat sicher jeder seinen Spaß. Bitte im Kostüm hingehen. Der Eintritt kostet 10 Euro für Kinder, 5 Euro für Begleitpersonen. Meldet Euch bitte unter der folgenden Telefonnummer vorher an: 03763/ 77 75 80.

Ein Maskenball für Kinder findet in Glauchau statt. (Symbolbild) © 123RF/olegganko

Die neuen Leiden des jungen W.

Chemnitz - In "Die neuen Leiden des jungen W." erzählt Ulrich Plenzdorf eine Geschichte über Liebe und Sehnsucht - angelehnt an Goethes Briefroman. Auf der Suche nach seinem Platz in dieser Welt der DDR in den 1970er-Jahren findet Edgar Liebe und Ablehnung, will sich beweisen und scheitert an sich selbst. Das Stück beginnt um 19.30 Uhr und wird im Spinnbau aufgeführt. Tickets gibt es ab 18 Euro.

Inspiriert von Goethes Briefroman erzählt auch "Die neuen leiden des jungen W." eine Geschichte über Liebe und Sehnsucht. © Nasser Hashemi

Forever Young

Zwickau - In der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) werden am Samstagabend gleich zwei Jahrzehnte gefeiert. Dabei wird an eine Zeit erinnert, in der Musik noch auf dem Walkman gelandet ist, in der Neonbänder geleuchtet haben wie kleine Superkräfte und in der jede neue Bravo Hits die Welt ein Stück größer gemacht hat. Freut Euch auf eine Hit-Explosion aus 80er Synth-Pop, 90er Eurodance, Rock-Klassikern und Trash-Perlen. Los geht's um 22 Uhr. Für alle, die bis 23 Uhr eintreffen, gibt es ein Freigetränk. Tickets kosten im Vorverkauf 8 Euro.

Großer Partyspaß erwartet Euch in der Villa Mocc. (Symbolbild) © 123rf/veiksme

Auf den Spuren eines Mythos

Zwickau - Im August Horch Museum (Audistraße 7) könnt Ihr Euch derzeit die Sonderausstellung "100 Jahre Horch 8. Auf den Spuren eines Mythos" ansehen. Als erster in deutscher Produktion serienmäßig hergestellter Achtzylindermotor wurde der "Horch 8" zum Mythos und zum Symbol für Wertigkeit, Zuverlässigkeit und Eleganz. Die Sonderausstellung zeigt 13 exklusive Automobile mit Achtzylindermotor der vergangenen 100 Jahre. Das Museum hat von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Museumseintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

Die neue Sonderausstellung im August Horch Museum dreht sich um den "Horch 8". © Sven Gleisberg

Bauen - Wohnen - Wohlfühlen