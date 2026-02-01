Sieben spannende Ideen für Euren Sonntagsausflug

Von Zauberkunst über eine Hochzeitsmesse bis zur Lichtmess - in Chemnitz und Umgebung gibt es wieder viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Bei den winterlichen Temperaturen lockt mit Sicherheit die Couch, doch wir haben sieben Gründe dagegen. Von Zauberkunst über eine Hochzeitsmesse bis zur Lichtmess - in Chemnitz und Umgebung gibt es wieder viel zu erleben.

Blow Your Mind!

Chemnitz - Mellow (33) ist Deutscher Meister der Zauberkunst und stellt mit kreativen Illusionen und humorvollem Storytelling die Welt seiner Zuschauer auf den Kopf. Er erweckt Polaroid-Fotos zum Leben, bricht in den Tresor einer Banknotendruckerei ein und verwandelt einfaches Papier in endlos viele Geldscheine. Was echt ist und was Illusion, das könnt Ihr am Sonntag um 16 Uhr im Carlowitz Congresscenter Chemnitz (Theaterstraße 3) versuchen, in seiner Show "Blow Your Mind!" herauszufinden. Der Eintritt kostet ab 37 Euro.

Mellow (33) ist Deutscher Meister der Zauberkunst. © PR

Klaffenbacher Lichtmess

Chemnitz - Im Schlosshof vom Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) wird am Sonntag von 12 bis 18 Uhr das Ende der Weihnachtszeit gefeiert. Zur Klaffenbacher Lichtmess gibt’s auf dem letzten Weihnachtsmarkt der Saison winterliche Leckereien sowie ein kleines Programm. Der Eintritt ist frei.

Am Wasserschloss Klaffenbach wird das Ende der Weihnachtszeit gefeiert. (Archivbild) © Dirk Hanus/PR

Körperwelten

Chemnitz - Zum ersten Mal gastiert die weltweit bekannte Ausstellung KÖRPERWELTEN in Chemnitz. Seit Freitag könnt Ihr Euch das außergewöhnliche Event in der Markthalle ansehen. KÖRPERWELTEN widmet sich dem menschlichen Körper in seinem natürlichen Kreislauf von Werden und Vergehen. Anhand zahlreicher authentischer Plastinate wird dieser fortlaufende Wandel eindrucksvoll und verständlich veranschaulicht. Die Ausstellung hat am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Ticket kostet am Wochenende 21 Euro für Erwachsene, 15 Euro für Kinder und Jugendliche (7 bis 18 Jahre) und ermäßigt 18 Euro.

Die große Ausstellung KÖRPERWELTEN ist jetzt auch in Chemnitz zu sehen. © PR/Körperwelten

Herz an Herz

Schneeberg - Bereits zum vierten Mal findet im Kulturzentrum "Goldene Sonne" (Fürstenplatz 5) in Schneeberg die Hochzeitsmesse "Herz an Herz" statt. Verschiedene Aussteller, die Euch rund um das Thema "Heiraten" beraten können, warten von 10 bis 17 Uhr auf Euch. Zudem gibt es eine Modepräsentation, einen Showtanz der Karo Dancers und eine Bastelstraße für Kinder. Der Eintritt ist frei.

Rund um das Thema Heiraten dreht sich am Sonntag alles im Schneeberger Kulturzentrum. (Symbolbild) © 123RF/manifeesto

Humor mit Schuss

Oelsnitz - Die einen behaupten, Sachsenmeyer sei ein bisschen dämlich, die anderen schwören, er sei bauernschlau. In seinem neuen Programm "Humor mit Schuss" zeigt er, er ist beides. Geradeaus denken? Das kann er nicht. Muss er auch nicht. Denn seine charmanten Abschweifungen, spitzen Bemerkungen und eine kräftige Portion Nonsens sorgen dafür, dass kein Auge trocken bleibt. Überzeugt Euch um 17 Uhr in der Stadthalle Oelsnitz (Rathausplatz 3). Tickets gibt es ab 21 Euro.

Familienmusical

Zwickau - Das Theater Liberi verwandelt das Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" (Leipziger Straße 182) am Sonntag um 15 Uhr mit "Aladin - Das Musical" in eine zauberhafte Welt aus 1001 Nacht. Aladin führt ein Leben als einfacher Straßenjunge und wird in die fiesen Machenschaften des bösen Zauberers Dschafar verwickelt. Ob ihm eine geheimnisvolle Wunderlampe helfen kann? Die Karten kosten ab 24 Euro, für Kinder ab 22 Euro.

Im Theater Liberi ist "Aladin - Das Musical" zu sehen. © PR/Theater Liberi/Nilz Boehme

Austrinken mit den Weinfreunden